“Para erradicar a los caranchos necesitamos el compromiso de toda la sociedad”, dijo el Presidente del Colegio de Abogados de Misiones

El presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Ernesto Báez, visitó los estudios de Misiones Online y brindó detalles de la campaña “Anti caranchos” que fue declarada de interés provincial anoche en la Legislatura. Explicó que buscan eliminar esta práctica que ensucia el buen nombre y accionar de los letrados que ejercen la profesión en la tierra colorada. Advirtió que se trata de grupos que operan en connivencia con otros actores de la sociedad y que para terminar con su labor desleal y muchas veces abusiva, se debe contar con el compromiso de toda la sociedad.

Báez indicó que como cuerpo colegiado desde hace más de un mes lanzaron la campaña que busca erradicar las prácticas abusivas y anti éticas que desarrolla un grupo de profesionales inescrupulosos conocidos en el mundo legal como “caranchos”. Explicó que se trata de quienes en asociación con otras personas o complicidad de trabajadores de hospitales, policías o funerarias, se aprovechan del estado de vulnerabilidad de ciudadanos que han pasado por un hecho traumático, ya sea un accidente de tránsito o la pérdida de un ser querido.

El letrado dijo además que el modus operandi de estas “bandas delectivas” es por lo general a través de intermediarios quienes están a la pesca de diversas situaciones. Allí se aprovechan de las personas ofreciéndoles asesoramiento legal e incluso dinero para pasar la situación, y firmar poderes que luego los habiliten a comenzar acciones legales. Báez dijo que el único fin es lograr una tajada, y en muchos casos la totalidad, de indemnizaciones o resarcimientos económicos al final del juicio. Lo negativo de todo esto es que se trata de un grupo de abogados que “ensucia el accionar de los colegas letrados que no solo trabajan dignamente sino que también cobran los honorarios que están establecidos por ley y no demás”.

Báez dijo también que la campaña tiene el doble fin de por un lado velar por la seguridad y el acceso a justicia por parte de la ciudadanía, y por otro a favor de los abogados que trabajan en forma digna.

“Que la campaña haya sido declarada de interés provincial es un gran apoyo por la difusión que tiene y va a ayudar al ciudadano a conocer y saber qué libertades tiene. Pero por sobre todo a no dejarse engañar por un grupo pequeño e inescrupuloso. Esta gente por lo general se aprovechan de situaciones complicadas o gente que sufrió un accidente. Lo más usual es el uso de intermediarios que ven la necesidad o también ofrecen ciertas ayudas económicas a cambio de la firma de poderes. Eso lo hacen para quedarse con grandes sumas de dinero. Pueden ser por casos de mala praxis médicas o accidentes pero hay que aclara que toda la movida no ataña solamente a los abogados, sino que participan médicos, enfermeros, personal de la policía, si bien no se pude generalizar pero existen y se comportan en forma anti ética”.

También incluyó en la lista de cómplices de los abogados caranchos a personas que trabajan en Salas Velatorias, personal ligado a las obras sociales, falsos llorones que se “cuelan” en los velorios como amigos de los fallecidos, entre otros.

Báez dijo que la ciudadanía debe saber que hay tiempo, plazos de más de un año para comenzar un litigio o acción legal de acuerdo a cada caso, por ejemplo por reparación civil hasta 3 años o por accidente de trabajo hasta 2 años. “Hay tiempo para iniciar los reclamos”, remarcó.

Dijo también que todos los ciudadanos pueden acercarse al Colegio de Abogados- en Posadas ubicado por calle Santa Fe entre Rivadavia y 3 de Febrero – con el fin de asesorarse sobre los letrados matriculados, pedir antecedentes y también informarse sobre cuáles son los honorarios establecidos por el trabajo.

Finalmente el letrado recordó que en el Colegio hay un Tribunal de Disciplina que vela por el buen ejercicio de la profesión y que como ente contralor actúa. En muchos casos ya lo hizo con sanciones leves hasta las más severas que son la suspensión de la matrícula.