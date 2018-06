Desde Nación aseguran que no se tocará el FET y deslindan responsabilidades por atrasos en los pagos

El Coordinador del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras de la Nación, Marcelo Calçada, desmintió versiones que indicaban que el Fondo Especial del Tabaco (FET) desaparecería como consecuencia del ajuste del gasto público exigido por el FMI. Señaló que la cuenta especial del FET correspondiente a Misiones tiene un saldo favorable de 1.200 millones de pesos, pero aseguró que no es responsabilidad exclusiva de la Nación que ese dinero todavía no se haya ejecutado. Anticipó que en los “próximos días” se remitirán los fondos correspondientes al plan de obra social presentados por APTM y Catam y a un plan de fertilizantes por 300 millones de pesos. Reconoció que la automatización de los depósitos está lejos de concretarse y cuestionó el accionar de dirigentes que “piensan más en su carrera política que en el bienestar de sus representados”.

Calçada observó que desde que se anunció que Argentina firmaría un acuerdo con el FMI se viene especulando con una posible limitación o eliminación de fondos especiales, entre ellos el del tabaco, pero aseguró que dichas versiones no tienen asidero en la realidad y garantizó la continuidad del FET.

En relación a las múltiples y reiteradas quejas por atrasos en los pagos del FET, el funcionario reconoció en diálogo con Misiones Online que “hay una cantidad de fondos que tienen cierto atraso y que nos hemos propuesto bajar esos saldos en los próximos dos meses llevando adelante un trabajo conjunto con el gobierno de Misiones y las asociaciones”.

Advirtió que dicho atraso no se solucionaría rápidamente sino que se buscará reducirlo de manera paulatina.

Dijo que la cuenta correspondiente a Misiones tiene actualmente un saldo de 1.200 millones de pesos, dinero de los productores que hoy está depositado en dicha cuenta, inmovilizado. Advirtió empero, que las causas por las cuales ese dinero todavía no llegó a su destino final no son responsabilidad exclusiva de la Nación. “Las demoras son por diferentes causas. Nación no dice que no tiene responsabilidad en las demoras, hay razones en diferentes instancias, en unidades ejecutoras, en la provincia y la Nación. Las razones son variadas”, aseguró y luego agregó que en todos los casos en los que el dinero del FET no fue remitido en tiempo y forma fue por falta de algún trámite o alguna rendición.

Buscando deslindar responsabilidades, Calçada afirmó que “dos de las tres mayores provincias tabacaleras, Salta y Jujuy, no tienen problemas de atraso de fondos, eso se puede resumir en dos razones: orden y profesionalismo destacado de estas provincias y la cantidad de productores y actores que tienen intereses en el tema. Después está Misiones, que no quiero decir que sea desordenada pero es complicada por la cantidad de gremios que están pujando por estos fondos y la cantidad de planes que se presentan, sin embargo con el Gobierno provincial estamos trabajando en forma conjunta”.

Indicó que “lo ideal” sería que en Misiones se presente una menor cantidad de planes. “Misiones presentó 50 planes, eso dificulta la evaluación y el control. Sería más fácil administrar menos planes”, dijo.

Indicó que buena parte de la complejidad del sector tabacalero en Misiones radica en la falta de coordinación entre los tres gremios de productores, lo que incrementa la burocracia. Celebró que este año dos de esos gremios –APTM y Catam- hayan presentado un plan conjunto para financiar a sus obras sociales y que además dicho plan sea bianual. Pero luego señaló que el tercer gremio –Actim- presentó un plan por separado.

Aseguró que “en los próximos días está por salir un plan de 945 millones de pesos” correspondiente a las obras sociales de APTM y Catam y que hace 45 días el Gobierno nacional sacó una resolución favorable a un plan de 300 millones de pesos para compra de fertilizantes que “está a punto de ser transferido”.

Al referirse a la automatización de los pagos, sistema en el que vienen trabajando las provincias tabacaleras en conjunto con Nación desde hace más de dos y cuya instrumentación fue comprometida por el presidente Mauricio Macri en su última visita a Misiones en abril, Calçada fue poco optimista. “Sabemos que es un viejo anhelo de las provincias tabacaleras, pero para eso hay que cambiar normas, convenios, la ley actual de tabaco, no está en nuestras manos”, indicó.

Estimó una recaudación total del FET para todo 2018 de 9 mil millones pesos. “Eso nos obliga a ser cada vez más eficientes y transparentes en el manejo de fondos, en los últimos año el FET significa unas dos terceras partes de los fondos aportados a todo el sector primario”, finalizó.