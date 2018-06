El DT de Croacia, duro: “Estoy feliz porque Argentina no jugó bien”

“Vi el partido de Argentina y estuve feliz porque no jugaron bien. Me pone contento el resultado de Islandia, parar a Lionel Messi es muy difícil, es uno de los mejores jugadores del mundo y no ha tenido su mejor día. Tenemos un buen equipo, confío en ellos porque son de clase mundial”, aseguró Zlatko Dalic, el entrenador de Croacia.