Nuevo acuerdo de aumento salarial para el trabajador maderero regirá en dos etapas, iniciando en junio con un 9%

En el marco de las negociaciones de paritarias nacionales, entre USIMRA y FAIMA sellaron un acuerdo de actualizaron del Convenio Colectivo de Trabajo con un incremento salarial en dos etapas: de junio a noviembre de 2018, con un 9%; y de diciembre a mayo de 2019, con un 8%. Paralelamente, los trabajadores recibirán un plus extraordinario en dos cuotas a pagarse en agosto $1.000 y octubre $1.500.

USIMRA (Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina) y FAIMA (Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines) negociaron un nuevo incremento del salario de los trabajadores del sector que abarcará, en dos etapas, desde junio a noviembre de 2018, con un 9%; y de diciembre a mayo de 2019, con un 8%.

El acuerdo entrará en vigencia a partir de este mes, y su alcance fue comunicado por los representantes del sector empresario en las conclusiones del 138° Congreso Nacional Maderero de FAIMA, realizado en Córdoba la semana pasada.

“Si bien no conforma a los gremios el aumento ya que las negociaciones conversadas fueron previas a la corrida económica y cambiaria de mayo, ya se homologó el acuerdo que regirá a partir de la primera quincena de junio, en la que se establecieron pagar un aumento en dos tramos: un 9% de junio a noviembre del presente año, y un 8% de diciembre de 2018 a mayo de 2019, calculados ambos sobre el valor hora al 31/05/2018”, precisó en la entrevista con ArgentinaForestal.com el secretario general del SOIME (Sindicato de Obreros de la Industria Maderera –Delegación Eldorado), Domingo Paiva.

Paralelamente, los trabajadores recibirán 2 cuotas extraordinarias a pagarse en agosto un plus no remunerativo de $1.000 y en octubre $1.500.

“En el acta acuerdo dice que en diciembre nuevamente habría una revisión, pero frente a la corrida del dólar y la inflación actual, entendemos que más allá de lo pactado, la economía del país nos obliga a luchar por solicitar un plus más para los trabajadores madereros, y volver a reforzar esta negociación antes de diciembre”, adelantó el secretario general del sindicato.

“El aumento de un 9% y un 8%, respectivamente, no es suficiente para el trabajador y su familia, ya que tiene que hacer frente al incremento de los costos de todos los servicios y tarifazos que se aplican y que son de público conocimiento. Sumado a las proyecciones que se están hablando de una desaceleración y endurecimiento de la economía desde el propio sector empresario, la realidad es que no es el mejor escenario”, admitió Paiva.

Explicó que la negociación de paritarias fue firmada por USIMRA a fines de abril con una base de inflación de 17%. “A junio estamos en un 27% de inflación. Por ello, no descartamos salir a la lucha con otros gremios para solicitar la inmediata reapertura de paritarias, no podemos esperar a diciembre, como dice en el convenio”, insistió Paiva.

Las empresas madereras de Misiones, después de la crisis de 2016 –con algunas suspensiones y despidos- realizaron un gran esfuerzo entre 2017 y lo que va de 2018 para sostener la fuente laboral. “Pero es el trabajador, en este contexto, es el que va perdiendo poder adquisitivo, calidad de vida, y si hay más dificultades en el mercado y las ventas, lo primero que van a ajustar es al empleo, y el trabajador maderero ya viene muy agobiado. No puede ser que trabaje solo para pagar los servicios. Por ello, estamos de acuerdo con el diálogo, pero no se trata solo de hacer lo posible. Desde el Sindicato saldremos a defender las mejoras para los trabajadores”, dijo el gremialista de la zona norte.

Finalmente, admitió que lo que más preocupación generó el fin de semana fue el informe publicado días atrás sobre las conclusiones del 138° Congreso Nacional Maderero de FAIMA, oportunidad en que los empresarios pronosticaron un mayor endurecimiento de la economía para el segundo semestre del año.

“Este 20 de junio cobrarán los trabajadores la primera quincena con el aumento acordado de un 9%, pero no llega en un contexto de buena noticia, ya que cuando los mismos empresarios salen preocupados advirtiendo que no hay un panorama bueno, el temor es que se comiencen con suspensiones, reducción de jornadas o despidos, porque siempre por lo primero que se ajusta es por el trabajador. Esto no sería justo, porque entre todos venimos aguantando, el castigo del ajuste no puede seguir recayendo sobre el trabajador, hay que encontrar la manera de exportar, de reactivar las ventas”, concluyó Paiva.

Un semestre complejo

La creciente informalidad, el endurecimiento de las condiciones de financiamiento productivo y de la demanda, las perspectivas de salario real en baja y el aumento de las importaciones inquietan al sector de la industria de la Madera y Mueble. “A la presión que sobre nuestros costos y rentabilidad ya ejercían los aumentos de las tarifas de servicios, transportes y la competencia con productos importados, se espera una desaceleración de la recuperación económica en la segunda mitad del año”; advirtió Pedro Reyna, presidente de FAIMA, durante el 138 Congreso Nacional Maderero.

En el documento de conclusiones del Congreso Maderero, al que accedió ArgentinaForestal.com, el directivo graficó que al ser un sector que depende principalmente del mercado interno “nuestras ventas dependen de los ingresos de los consumidores en forma directa. En este sentido, el enfriamiento a la recuperación del salario real que supone una mayor inflación que la originalmente prevista para este año, impacta en la previsión de nuestras ventas”, explicó Reyna.

Al respecto, señaló que “el sector de Madera y Muebles presenta hace tres años bajos niveles de rentabilidad, los cuales ante este contexto se espera que sigan a la baja según los relevamientos de nuestro Observatorio FAIMA y el aporte de las cámaras de nuestra red”, pronosticó.

Por otra parte se presentaron los puntos críticos que aún siguen siendo preocupantes en materia de micro economía del sector. En primer término, se señaló la creciente informalidad en la comercialización de madera; se concluyó en que si bien desde proyectos en discusión como la reforma laboral se atiende este tema, es de vital importancia incrementar medidas tendientes a reducción de la informalidad, principal competencia de los industriales madereros y que se ha mostrado en avance en los últimos meses.

En segundo lugar, se indicó la necesidad de fomentar el financiamiento a la demanda, en el marco de un mercado de consumo que tiende a enfriarse.

Y por último, se hizo hincapié en la tercera gran preocupación sectorial que es el ritmo creciente del aumento de importaciones. “Si bien se viene trabajando en reglamentos técnicos como medidas de protección a los consumidores y administración del comercio y, de hecho, se logró promulgar el reglamento técnico para la familia de tableros compensados de madera, el resto de los reglamentos se viene trabajando en tiempos sub-óptimos, descalzados del ritmo de crecimiento de las importaciones. A esto se suma la falta de actualización de las estadísticas de Comercio Exterior por posición arancelaria, que perjudica el análisis de los sectores PyME sobre su situación de mercado”, indicaron en el documento sectorial.

Por Patricia Escobar