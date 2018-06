Hermanos atropellados en San Pedro: “Una imprudencia del conductor de la camioneta se llevó la vida de mis hijos”

Los hermanos Moisés Richard (17) y Nicolás (15) Javier murieron el 22 de mayo cuando la moto en la que iban hacia el colegio de Tobuna donde cursaban el secundario fue embestido por una camioneta Toyota, sobre la ruta nacional 14, a la altura del paraje Alegría de San Pedro. El conductor de la pick up ya recuperó la libertad, luego de cubrir una fianza de 100 mil pesos. Este sábado, los amigos de los jovencitos marcharán en reclamo de justicia.

Isabel Maidana es la madre de los adolescentes. Destrozada por el dolor, recordó que el automovilista “quiso sobrepasar un camión en una curva y ahí se encontró de frente con mis hijos”. Afirmó que una imprudencia “se llevó a mis chicos”.

“Ellos estaban yendo al colegio de Tobuna, donde estaban haciendo la secundario. Ese día no entró el colectivo que solía llevarlos. Entonces volvieron de la parada y cada uno fue como pudo. Mis hijos volvieron a casa y fueron en moto”, relató.

“Ellos no querían faltar. Si no iban en colectivo, iban con un vecino o algún profesor los llevaba. Yo no quería que vayan en moto, pero era la única forma que tenían para ir a estudiar”, admitió.

Maidana evocó que “Richard estuvo estudiando hasta tarde. Escribió mucho, tenía que presentar un trabajo. El día siguiente del hecho era su cumpleaños. Es decir, lo sepultamos en su cumple. El había organizado un asado con los amigos para ese fin de semana”.

“No puede ser que esté libre. Pagó la fianza y ya lo largaron”, se lamentó.

La marcha que organizaron los amigos de los hermanos fallecidos comenzará a las 10 y saldrá de la casa de los Javier.

, madre de los hermanos fallecidos – Radio Libertad