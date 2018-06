Código de nocturnidad: una alternativa sería separar a los menores en pistas diferentes dentro de locales bailables

El concejal Martín Arjol habló de que aún está en pleno proceso el armado del código de nocturnidad y que están escuchando a todas las partes desde la comisión. No descartó que los menores de 17 puedan ser incluidos en la noche posadeña al tener la posibilidad de una pista diferencial dentro de cada boliche. “Tenemos que terminar con las fiestas clandestinas en donde no se puede controlar y hay peligro”, dijo.

En la previa a la sesión de este jueves en el Concejo Deliberante, Martín Arjol se refirió a las últimas novedades en cuanto al código de nocturnidad que se pretende crear en la ciudad de Posadas. Si bien aceptó que hubo avances y que se han escuchado a distintas partes como los propietarios de boliches, dirigentes, padres y demás ahora la semana que viene podrían recibir a representantes de los jóvenes para que puedan exponer sus ideas.

No obstante, Arjol no descartó que una alternativa sea que cada local bailable pueda tener pistas diferenciales para menores de 17 y 16 años y otra u otras para los mayores. Esto a raíz de que se comprobó que la prohibición de venta de alcohol para menores no garantiza su no consumo ya que al mezclarse con jóvenes más grandes pueden terminar adquiriendo igual una bebida.

El concejal de la UCR mostró su preocupación y dijo que es el centro de la discusión el poder terminar con fiestas clandestinas que no son privadas como pueden ser festejos de cumpleaños o familiares.

“En esos eventos no se puede controlar y excede a lo que es una fiesta privada, hay comercio de entradas, venta de alcohol a menos y son totalmente ilegales. A eso tenemos que apuntar para terminar y que los padres tengamos la tranquilidad que nuestros hijos pueden estar en la noche con una diversión asegurada pero también con seguridad”.