Guaraní: policías encuentran y brindan contención a un niño perdido que deambulaba por vía pública

Hoy cerca del mediodía, un oficial y un agente de la Policía de Misiones, con prestación de servicio en la comisaría de Guaraní, dependiente de la Unidad Regional II de Oberá, hallaron a un niño de 3 años que estaba perdido y se encontraba llorando de manera desesperada, a un kilómetro aproximadamente de su casa. La situación no pasó desapercibida para los servidores públicos, quienes actuaron con rapidez y profesionalismo para proteger y contener al menor.

La acción humanitaria se concretó en la calle Falucho de Guaraní, mientras los dos efectivos policiales realizaban recorridas de prevención. El niño perdido estaba acompañado por otro menor, quien manifestó que lo venía siguiendo desde algunas cuadras antes, pero que no lo conocía, tampoco aportó mayores datos, que permitiera a los familiares.

Inmediatamente se brindó contención al niño, quien fue trasladado a la comisaría para su resguardo, y comenzó una intensa investigación para dar con los padres, finalmente una hora más tarde en el barrio Primavera dieron con sus progenitores: Luis L., y Cinthia C.

Los padres manifestaron que su hijo estaba mirando televisión, evidentemente no se habían percatado de su desaparición, por lo que los efectivos policiales solicitaron que corroboraran si realmente estaba en su casa, cuando lo hicieron se dieron cuenta que se había ausentado; por lo que se los invitó a que se presenten en la comisaría, donde se les hizo entrega de Ian, quien había sido encontrado y contenido por el oficial subayudante Matías Mancini y el aente Carlos Andrés Sosa.