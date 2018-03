Pianesi: “Melina tiene gran entereza, quiere que se esclarezca el ataque, pero sobre todo que no le vuelva a ocurrir a nadie”

Ariel “Pepe” Pianesi es el representante legal de la universitaria Melina P. (23), atacada brutalmente en el barrio El Palomar de Posadas el pasado 23 de febrero por la noche sobre la calle Líbano, entre Pedro Méndez y Rebollo. Pidió a la población que quien tenga información sobre ese episodio, que lo aporte a la Justicia.

“Ella declaró el lunes. Tiene recuerdos claros desde que sale de la casa hasta segundos antes del ataque. Y después recuerda la presencia de vecinos para ayudarla. Hay una laguna sobre lo que fue el ataque en sí”, contó el abogado y también diputado provincial.

“No recordó si hubo pasos atrás de ella cuando caminaba hacia la casa de una compañera, no sabe si fueron dos o tres personas. Los profesionales que la trataron explicaron que con el pasar del tiempo podría recordar más”, añadió.

, abogado de Melina (Radio Libertad)

“Ahora hay que hacer un gran trabajo en la zona. Es más convocamos a los pobladores de El Palomar a que aporte todo lo que sabe de esa noche. Cualquier dato puede sumar para esclarecer el caso”, dijo Pianessi.

“Se acuerda haber doblado por Barrufaldi. A media cuadra escuchó una banda de rock en una casa particular. Es decir, tiene recuerdos fragmentados. Ella se recuperó muy bien de la operación. Está tomando medicamentos y tiene alguna secuela, pero su estado es normal. Tiene mucha entereza, para que se esclarezca y sobre todo para que no le vuelva a pasar a nadie”, añadió en declaraciones a Radio Libertad.

Sobre el único detenido que tiene el caso, Javier (22), Pianessi admitió: “A mí no me consta que hubo una relación consistente de él con el hecho. Pero entiendo que el juez (Ricardo) Balor tuvo los elementos para haber tomado esa decisión”.