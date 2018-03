El mensaje de Mauricio Macri en la previa del Superclásico: “Que sea un partido de fútbol y nada tenga que ver con la violencia

El encuentro entre River y Boca que se desarrollará en Mendoza esta noche para definir al campeón de la Supercopa Argentina paralizará al país a punto tal que el propio presidente Mauricio Macri decidió dar un mensaje sobre este suceso en medio de la recorrida de obras que realizó en Formosa.

“Por supuesto que todos queremos ganar, pero uno tiene que ganar y otro tiene que perder. Entonces, aprovecho para decirles a todos que para poder disfrutar de ganar, el otro tiene que saber perder. Lo importante es que hoy demos una demostración de cómo nos comportamos”, pidió el Jefe de Estado enfocado en la alta tensión que se vivió durante las horas previas al duelo.

“Es un partido de fútbol. Que a aquel que le toque festejar, vaya mañana al laburo a cargar a su amigo porque le ganó como hacemos siempre, pero que nada tenga que ver con la violencia, porque la violencia no conduce absolutamente a nada positivo”, advirtió.

Macri reconoció que hoy es “un día especial” por el desarrollo de este cotejo y afirmó: “Es un juego apasionante, en el que sentimos que nos falta la respiración cuando el delantero contrario encara al arco, pero no deja de ser parte de un juego y que como tal tiene que ser un lugar de encuentro, disfrute y alegría”.

El presidente no dudó en argumentar que tanto Boca como River deben su importancia a la jerarquía del rival: “La verdad es que Boca no existiría sin River, y River no existiría sin Boca. Tenemos que convivir de esa manera, que es respetuosamente”.

El mandatario nacional hizo estas declaraciones desde la provincia de Formosa, en donde participó por primera vez de un acto oficial junto al gobernador Gildo Isfran.

En ese marco remarcó que “hicimos lo que teníamos que hacer; hoy Formosa da un paso para adelante enorme, es parte del compromiso de llevar cloacas al 75 por ciento y el agua al cien por cien en pocos años. Son derechos básicos fundamentales y eso lo hacemos trabajando en conjunto”.

Aprovechó también su discurso para reclamar al gobernador formoseño la reducción de los impuestos provinciales y municipales en relación a la energía. “Para crecer la Argentina necesita energía, pero íbamos hacia un sistema en el cual se regalaba la energía”, planteó y pidió “tener un uso racional de energía”.

Además, reclamó que Formosa se adhiera a la ley de ART. “Hay que seguir comprometidos a trabajar juntos, apostar a la creación del empleo y terminar con la mafia de los juicios laborales, por eso pedimos para que cada pyme que nazca en Formosa se pueda desarrollar”.

