Liberaron a los serenos demorados tras el robo de los 800 mil pesos en la casa del contador

Luego de cotejar sus huellas digitales con las que los ladrones dejaron en el lugar del golpe, fueron liberados los dos serenos detenidos en el marco de la causa por el robo de unos 800 mil pesos de la residencia de un contador de la Administración Federal de Ingresos Públicos, hecho ocurrido el sábado entre las 19.30 y las 22 en Posadas. Los demorados no eran dueños de las huellas levantadas en el escenario del atraco.

La búsqueda de la Policía se centra por estas horas en dos motociclistas, vistos ese día merodeando frente a la residencia del damnificado.

Los ladrones entraron al patio trasero de la residencia del contador, en la calle General Ramírez 4822. De ahí forzaron una puerta e ingresaron a la vivienda. Fueron hasta la habitación principal y tomaron un cofre de seguridad, donde se encontraba el dinero.

Los dos serenos del barrio, de 18 y 20 años, respectivamente, fueron demorados poco después. Como no había indicios contra ellos y sus huellas no se correspondían con las que levantaron en el domicilio del contador los peritos de la Policía Científica, fueron liberados.

La Dirección Investigaciones y la comisaría 17ma. trabajan en el caso, con la supervisión del juez de Instrucción Siete, Carlos Jorge Giménez.