El presidente menos esperado y un llamado a la humildad

Macri volvió a sacudir la escena política nacional durante la semana, esta vez con una decisión que casi nadie esperaba de él. El presidente educado en el colegio Cardenal Newman y la Universidad Católica Argentina anunció que no pondrá obstáculos para que el Congreso trate la legalización del aborto. Aseguró que no habrá mandato partidario cuando se debata el tema y que los legisladores de su fuerza podrán votar según sus conciencias. Con eso dejó abiertas de par en par las puertas para que este año se trate el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito presentó sin éxito seis veces, la primera vez en 2005.

El anuncio provocó que se abriera como nunca antes un debate que colectivos feministas –sujetos cada vez más relevantes en la vida política nacional- vienen impulsando con creciente ímpetu, pero que hasta ahora el poder político prefirió postergar.

En los días posteriores a que se conociera que el Ejecutivo no frenaría el proyecto de legalización del aborto, quedó claro que la discusión será encarnizada y de resultados inciertos. El tema atraviesa a las fuerzas políticas e invoca convicciones más profundas que la identificación partidaria, lo que en muchos casos termina ubicando en la misma vereda a quienes por lo general están enfrentados o separando a quienes comparten el mismo espacio político.

La dificultad principal para debatir el tema radica en que se presentan argumentos de raíces distintas y por eso difíciles de contrastar. Quienes defienden la legalización del aborto esgrimen razones de índole sanitaria y quienes están en contra, de índole moral.

Los que pretenden legalizar el aborto argumentan que la penalización no sirve para evitar que las mujeres aborten y que despenalizar no hará que se incremente en número de embarazos interrumpidos voluntariamente. Advierten que lo que sí permitiría la sanción de la ley que reclaman, es que dejen de morir mujeres por abortos clandestinos.

Las cifras que maneja del ministerio de Salud de la Nación indican que cada año se realizan en Argentina entre 370 y 500 mil abortos –lo que demuestra que efectivamente las mujeres abortan a pesar de que sea ilegal- y que esa es la principal causa de muerte de mujeres embarazadas. El dato fue confirmado esta semana por el ministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein quien agregó que los abortos inseguros representan el 18 por ciento de la mortalidad materna.

En cuanto a si una eventual legalización alentaría más abortos, el funcionario nacional indicó que “en los países donde el aborto es legal, la cifra de abortos que se hacen no es mayor que la de los países donde es ilegal, es decir, no aumentan por ser legales. La gran diferencia es que en esos países se ha reducido drásticamente la mortalidad materna”.

Quienes se ubican en la vereda opuesta, entienden que el ser humano es sujeto de derecho desde el momento mismo de la concepción, por ende una interrupción voluntaria del embarazo vulneraría el derecho a la vida del no nato.

Esa es la posición tradicional de la Iglesia Católica, que previsiblemente cerró filas en contra de la posibilidad de que se despenalice el aborto y algunos de sus más notorios representantes esgrimieron duros cuestionamientos contra el presidente por habilitar el debate.

La Conferencia Episcopal Argentina emitió un pronunciamiento titulado Respetuosos de la Vida en el que afirma que “la eliminación de la vida humana del que no se puede defender instaura el principio de que los más débiles pueden ser eliminados; acepta que unos pueden decidir la muerte de otros. La vida humana es un don”.

En tanto que Héctor Aguer, arzobispo de La Plata, fue durísimo al afirmar que “este es un gobierno sin principios de orden moral y natural” y acusó al presidente Mauricio Macri de no saber “hacerse bien la señal de la cruz” a pesar de su formación religiosa.

La postura de Iglesia pone sobre el tapete la dimensión jurídica detrás del asunto. La discusión aquí radica en establecer a partir de qué momento un humano es sujeto de derecho. La doctrina que sigue el derecho argentino es la católica, según la cual el embrión es persona humana desde el momento de concepción y por ello sujeto de derecho desde ese instante.

La doctrina opuesta sostiene que una persona recién adquiere esa condición al momento del parto. Entre estos dos extremos se encuentran aquellas doctrinas que ubican en distintos momentos de la gestación la transformación del embrión/feto de algo vivo a persona humana sujeto de derecho.

Desde el punto de vista del derecho, ninguna de las doctrinas referidas es mejor o más avanzada sino que todas son igualmente arbitrarias ya que la categoría de “persona humana sujeto de derecho” es una construcción social y jurídica, no una verdad científica.

El proyecto de ley que analizará el Congreso propone despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de embarazo, es decir que se ubica en un punto medio entre las doctrinas existentes.

Al analizar el mapamundi del aborto, puede verse una clara tendencia: los países desarrollados optaron por la legalización mientras que la mayoría de las naciones de Latinoamérica y África lo condenan.

De alto impacto

Habilitar al Congreso a debatir la legalización del aborto es tal vez la decisión política más arriesgada que tomó Macri desde que asumió. Tiene mucho por ganar, dado que por primera vez es visto con buenos ojos por sectores de raigambre progresista. Además, el 8 de marzo próximo será la marcha en favor del aborto y con su anuncio Macri evitó que se volviera en otra marcha contra su gobierno.

Por otra parte, abrir esa discusión en esta coyuntura le puede servir a la Casa Rosada para sacar del primer plano el debate sobre la economía y las paritarias, temas en los que el oficialismo no tiene argumentos firmes para defenderse.

Pero la jugada no está exenta de riesgos. Sectores más conservadores, particularmente aquellos ligados a la Iglesia, quedaron desencantados con el hecho de que justamente Macri –a quien consideran una figura cercana- sea el presidente que abra las puertas a la despenalización del aborto.

A su favor, el presidente cuenta con la ausencia de movimientos o figuras políticas de alcance nacional que puedan correrlo por derecha y capitalizar ese descontento. Al menos hasta ahora, toda la franja que va desde el centro hacia la derecha del dial ideológico nacional está monopolizado por Cambiemos, lo que sugiere que el rechazo que pudiera generar su anuncio del jueves no se traducirá en pérdida de votos.

Sin herramientas

Como se dijo, la apertura al debate por la despenalización del aborto responde en buena medida a la necesidad del Gobierno nacional de correr a la economía del eje del debate. Quien no colaboró en esa tarea fue el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, quien en un foro económico realizado en España reconoció que el Gobierno que integra “tiene pocas herramientas” para combatir la inflación.

Los dichos llegan luego de que se conociera que el Banco Central destinó en los dos primeros años de gestión de Macri más de 21 mil millones de dólares al pago de intereses correspondientes a Lebac con el objetivo principal de contener la suba de precios. Pese a tamaño esfuerzo, la inflación en 2016 estuvo muy por encima de las que se registraron en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner y la de 2017 los equiparó.

Trascartón se conoció que el resultado financiero de enero arrojó un rojo de 25.889 millones de pesos, lo que representó un salto de 326 por ciento respecto al mismo mes de 2017. El dato opacó al aumento interanual de 10 por ciento registrado en el superávit primario, que en enero fue de 3.929 millones.

Las cuentas externas volvieron a marcar un déficit histórico en enero, por una nueva suba de las importaciones, más turismo y viajes al exterior y pago de intereses. El resultado fue negativo en 1.947 millones de dólares, frente a 677 millones de un año atrás, lo que implica una suba de 187,6 por ciento.

Dicho en buen romance, el Gobierno está logrando reducir su gasto primario gracias a recortes en los subsidios, pero ese número termina siendo poco significativo frente a los vencimientos de deuda y el rojo comercial que debe asumir.

El campo también le está dando dolores de cabeza al Gobierno. Los precios de la soja vienen en franco aumento, pero la sequía está golpeando fuerte en la zona núcleo. Desde entidades del sector, estiman que las pérdidas potenciales de la cosecha de soja podrían restar a las exportaciones entre 4.000 y 5.000 millones de dólares este año.

El frente sindical

Con las consultoras privadas recalculando sus proyecciones anuales de inflación prácticamente todos los meses y el Gobierno anunciando aumentos en las tarifas de servicios públicos y precios regulados –en abril será el turno del gas que subirá más de 40 por ciento- , las paritarias se convirtieron en una pesadilla.

Desde Casa Rosada intentan imponer un techo de 15 por ciento sin clausula gatillo, número difícil de digerir para los representantes de los trabajadores cuando las estimaciones de inflación de consultoras privadas se ubican en torno al 20 por ciento anual y la sensación térmica en la calle está bastante por encima de ese número.

En el medio de la puja están los empresarios. Los grandes jugadores que tienen la posibilidad de formar precios están en una situación más cómoda porque saben que cualquier aumento salarial que deban afrontar lo podrán trasladar a sus clientes, sin embargo corren el riesgo de perder cuotas de mercado o simplemente vender menos si el consumo cae.

Distinta es la situación de los demás empresarios, quienes no tienen demasiadas certezas si el contexto de sinceramiento de la economía les permitirá pagar los aumentos salariales que se están negociando.

Ese fue el marco en el que se desarrolló el miércoles en Buenos Aires la marcha convocada por Hugo Moyano y que tuvo una participación multitudinaria. El día posterior, los organizadores hablaron de 400 mil personas, la Policía de la Cuidad de Buenos Aires dijo que hubo 90 mil, versión en la que se apoyaron los funcionarios nacionales que se refirieron al tema y posteriormente el ministerio de Seguridad reconoció que se concentraron alrededor de 140 mil personas.

Para el Jefe de Gabinete Marcos Peña, la marcha fue un intento de presión del camionero para alivianar su situación judicial, dichos a los que palabras más palabras menos adhirieron otros funcionarios como el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi.

Para Moyano, en cambio, la manifestación fue una muestra de rechazo a las políticas que viene llevando adelante el gobierno nacional que –siempre según el sindicalista- perjudican directamente a la clase trabajadora.

Caso modelo

Tal vez la paritaria más importante, en tanto es parámetro ineludible para otras, y una de las más difíciles por la cantidad de gremios combativos que involucra, es la de los docentes. En Buenos Aires la gobernadora Vidal se las está viendo en figurillas para llegar a un acuerdo con ese sector a pesar de que su administración fue por lejos la más beneficiada a partir de los cambios introducidos a través del Pacto Fiscal.

A una semana del inicio de clases, Misiones es la única con una paritaria docente cerrada, dato que fue destacado por distintos medios de alcance nacional esta semana. Infobae y Perfil se ocuparon de graficar el contexto nacional en sendos mapas en los que la situación de Misiones contrasta con las de las demás provincias, en las que todavía no está definido si las clases comenzarán el día previsto.

Pero el país no solo mira a Misiones por haber cerrado paritarias y garantizado el inicio de clases cuando en el resto del país reina la incertidumbre. Otro de los aspectos en los que la provincia marca rumbos es la integración público privada que permite el desarrollo de acciones de promoción comercial como Ahora Misiones, que en la semana previa al inicio de clases tendrá por segundo año consecutivo su edición especial orientada a la compra de artículos de librería e indumentaria, con reintegros de 20 por ciento y financiamiento en 12 cuotas sin intereses.

Entidades empresariales de varias provincias intentan copiar el trabajo conjunto llevado adelante por el Gobierno provincial, bancos –especialmente el Macro- y representantes del sector privado como la Confederación Económica de Misiones (CEM) y cámaras de comercio de distintos municipios. Trabajo que permitió la concreción de promociones como Ahora Misiones que permitieron a los comerciantes locales paliar las asimetrías fronterizas. También llama la atención en otras latitudes acciones como el Black Friday y el Reventón, impulsadas por la Cámara de Comercio e Industria de Posadas.

La humildad como mandato

Con el objetivo de reforzar lineamientos políticos, Hugo Passalacqua convocó a todo su Gabinete a una extensa reunión de trabajo en la que todos los ministros rindieron cuentas de sus gestiones y el gobernador cerró con una fuerte apelación a la humildad como principio prioritario no solo de gestión, sino también de conducta y recordó que la gente debe estar en el centro de todas las acciones de gobierno.

Instó a sus funcionarios a ser extremadamente austeros. “Muchachos, los recursos que manejamos no son nuestros, son de los misioneros, eso lo tienen que tener siempre presente”, dijo el mandatario.

Destacó además la importancia de la unidad y de la tolerancia como valores que tienen el poder de “evitar sufrimientos a nuestra gente, los misioneros”.

En ese contexto, conminó a su tropa a no intervenir en polémicas de orden nacional instaladas a partir de una visión maniquea de la realidad en la que no tienen lugar las cuestiones que interesan a los misioneros. “No tenemos nada que ver con la grieta, nosotros no pensamos en esos términos. Lo único que nos tiene que importar es el misionero”, aclaró.

En otro tramo de su intervención, habló de la necesidad de respaldar la política fiscal y de atenerse al principio rector según el cual no se debe gastar más de lo que ingresa.

Finalmente, reconoció la capacidad de pensamiento estratégico del presidente del Frente Renovador y de la Legislatura, Carlos Rovira a quien consideró factótum del orden que puede exhibir Misiones tanto en el plano fiscal cuanto en el político.