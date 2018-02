Hoy se reanuda la sesión de precios para la yerba mate

El Directorio del INYM retoma hoy, a partir de las 9 horas, el debate para fijar el valor de la hoja verde y de la yerba mate canchada que regirá la zafra gruesa. Los directores electos del sector productivo aún no asumieron, ya que sus nombres no fueron publicados en el Boletín Oficial.

Los representantes de la actividad yerbatera sentados en el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) realizarán hoy un segundo intento por definir el tema “en casa” y acordar los precios para la materia prima, evitando así un nuevo laudo de la Secretaría de Agricultura de la Nación.

Al igual que la semana pasada, el escenario será la sede del organismo yerbatero, donde a partir de las 9:00 horas cada uno de los eslabones expondrá sus costos. Por el lado de la producción ya adelantaron que pretenden una mejora sobre el valor actual de $6, 30 para el kilo de hoja verde. Algunas entidades como el caso de la Federación Agraria Argentina (filial Misiones) afirman que sus costos llegan hasta los $9,30, mientras que otras asociaciones ubican esos costos en un rango que arranca por encima de los $7 y llega hasta los $8,30.

Un dato no menor (sobre todo para el sector primario) es que aún no asumieron sus cargos los directores electos por la producción. Hasta la víspera sus nombres no habían sido publicados en el Boletín Oficial. Entre ellos se encuentra, precisamente, Jorge Butiuk de la FAA que fue votado como director suplente. Si bien no quedó conforme, prometió mantener su tono combativo “desde adentro” del INYM.

Por parte de la industria, en estos días de cuarto intermedio no surgió señal alguna respecto a una posible modificación en su oferta de mantener los precios actuales. En este caso, su referencia es al valor oficial de $23,30 que rige para la yerba canchada desde octubre del año pasado. Sucede que si la industria no mejora el pago por la canchada, los secaderos no tienen recursos para incrementar el valor de la hoja verde a los productores.

La ley de creación del INYM establece que los precios deben surgir “por unanimidad” de sus doce directores, en un plazo de 15 días corridos. Cuando se reúnan este miércoles estarán transitando el día siete. La posibilidad de un acuerdo se encuentra atada a la habilidad que tengan los yerbateros para sacar puntas a sus lápices y “afinar” sus números; de lo contrario quedarán a pocos pasos de un nuevo arbitraje de la Nación.