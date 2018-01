Corrientes: revelan que fueron dos los autores materiales de la violación y asesinato de la chica de 16 años

“Su hermanita escuchó una conversación en la que se involucra a dos personas”, dijo al diario Época sin brindar más detalles Salvador Pischedda, abogado que la semana próxima podría constituirse como querellante en el caso que conmovió a la ciudad de Corrientes: el crimen de la adolescente Irina. “El martes ya tendría el poder especial para la defensa del caso” dijo. La muchacha murió por un paro cardiorespiratorio provocado por un abuso sexual violento, el pasado 2 de enero.

Cabe recordar que la carátula de la causa es “Abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte”. Así lo determinó la fiscal en turno Graciela Fernández Contarde, luego de que tomó conocimiento del informe de la autopsia médico legal.

Por el hecho hay seis personas detenidas, de las cuales tres son hombres, entre los cuales estarían los supuestos autores del crimen.

Irina, de 16 años, madre de un bebé de seis meses, habría participado de una ronda de tragos y en un momento dado, según testigos, ingresó junto a quien sería su “novio” al inquilinato en el que residía con su madre, hermanos e hijo.

Tras un supuesto altercado entre ellos, habrían entrado los demás amigos del joven que estaban en el lugar, todos de nacionalidad brasileña.

La muchacha fue encontrada sin ropa y ensangrentada, horas después.

Tras las investigaciones y la autopsia médico legal, se confirmó que fue abusada sexualmente.

“Aún restan los informes sobre el hisopado y otras cuestiones para determinar si fue más de uno quien la llevó a la muerte. La hermana me contó que escuchó una conversación de la que se desprende que pudieron ser dos los autores. Le haré llegar ese diálogo a la fiscal una vez que me constituya como querellante” dijo Pischedda.

“No puedo decir a la prensa qué me dijo esa niña hasta que la fiscal escuche” reiteró el letrado ante la insistencia de época.

Explicó que mantuvo charlas telefónicas con la madre de la fallecida en las cuales la asesoró. “No conoce ni sus derechos como persona” dijo el abogado, quien señaló que Griselda López, madre de Irina, firmó un poder especial para que fuera su defensor, además de entregar documentación personales de la jovencita.

Cabe señalar que Pischedda, una vez que se constituya como querella, solicitará el expediente para conocer la identidad de los imputados y volcar los datos luego en la acusación.

Los brasileños se iban el 10 de enero

Según pudo saber este medio, los tres brasileños sospechosos del crimen de Irina, habían llegado al pensionado, ubicado por calle Honduras casi avenida Maipú de esta ciudad capital, hace tres meses.

El 10 de enero tenían previsto volver a su país de origen, ya que se dedican a la venta callejera.

Sin embargo el crimen del cual son sospechosos, los mantendrá recluidos en la Unidad Penal Nº6.

Se mudan

Otro dato que no es menor, es que la familia de la adolescente fallecida integrada por dos hermanos, su madre y su bebé de seis meses, dejarían a fin de mes el pensionado.

La razón sería que “la situación los incomoda. Y no pueden dejar de sentir temor por lo ocurrido” señaló una fuente cercana al caso.

Cabe señalar que la madre de Irina tiene la guarda del bebé ya que el padre sería un hombre brasileño que estaría viviendo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quien no se habría encargado del pequeño desde su nacimiento.