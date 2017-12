Cuestionan el manejo de la Cooperativa Luz y Fuerza de Puerto Rico

El ex candidato a concejal de Puerto Rico por Podemos, Alex Shuster, cuestionó el uso de la Cooperativo Luz y Fuerza de Puerto Rico “la Cooperativa de unos pocos, no hay acceso a la información”, denunció.

“Oscuridad en el manejo del Consejo de Administración”

“El 14 de Noviembre a partir del trabajo de transparencia que venimos desarrollando con nuestro equipo, presentamos un pedido de información a la Cooperativa Luz y Fuerza de nuestra localidad. Sobre ciertas cuestiones que desde afuera parecieran irregularidades administrativas que le costaron grande cifras a nuestra entidad. Privilegios en ciertos cargos de alta jerarquía, renuncias con cierto tipo de presiones, violación de artículos del estatuto cooperativo que regulan el funcionamiento del Consejo de Administración, etc. La necesidad de corroborar esto mencionado, nos instó a pedir copias de reuniones específicas del Consejo de Administración. Pasado casi un mes, por el poco interés del organismo de fiscalización, que es el responsable dar respuesta a los Socios sobre las dudas que se plantean, se logró coordinar con el Síndico para así poder acceder a la información y poder dar respuesta a las tantas dudas que se venían planteando. Hoy 14 de Diciembre tras la reunión con el Síndico Titular, nos encontramos con las manos vacías, sin ningún tipo de información en la mano, y con una simple explicación esquiva. Según el planteo del órgano de Fiscalización no pueden entregar información que ponga en riesgo “el mercado de competencia” que tiene la Cooperativa de Luz. Claramente no se está pidiendo información sobre estrategias de mercado, ¿que tienen esos papeles que solicitamos?. La Ley de Cooperativas en su Art 16° “Derechos de los Socios” respalda es sus diversos incisos la obligación de la entidad en otorgarle la información que el socio solicite y crea necesaria conocer.

El hermetismo que genero esta gestión que hace 20 años lleva adelante esta institución, violando normas del reglamento, abusando de su autoridad, cerrando las puertas a las dudas de los socios, tendrán que responder a los organismo de contralor provincial. Como vecinos y socios de esta Cooperativa a la cual mensualmente aportamos por encima del valor del servicio que nos otorgan exigimos una mayor transparencia y cumplimiento a las normas vigentes. La Cooperativa de unos pocos, terminan opacando los valores de honestidad, transparencia, responsabilidad”.