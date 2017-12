Reducción del gasto político: el municipio de Posadas puso tope a los salarios de funcionarios y dará de baja 15 direcciones  

El intendente Joaquín Losada anunció que el municipio dará de baja entre 14 y 15 direcciones, cuyas funciones serán asumidas por otras direcciones en un proceso de reestructuración de todas las secretarías. No se despedirán trabajadores. El sueldo de ningún empleado municipal podrá superar al del intendente, que en noviembre fue de 27.925 pesos. Losada estimó que el año próximo seguirán cayendo los ingresos del municipios, tanto por coparticipación y fondos de la soja, como por recaudación propia.

“Anunciamos una reducción de cargos políticos. Vamos a dar de baja entre 14 y 15 direcciones, estamos analizando la estructura de las secretarias. Pusimos un tope al gasto de los funcionarios, cuyo sueldo no podrá superar al del intendente que fue de 27.925 pesos en la liquidación de noviembre, ese va a ser el tope para los funcionarios políticos del municipio”, dijo Losada.

El intendente indicó que la medida apunta a adaptar el funcionamiento del municipio a su realidad económica, a la que calificó como “compleja”. “Entendemos que son momentos difíciles. La situación amerita administrar seria y responsablemente los recursos que no nos sobran. La situación de Posadas, como la del resto de la provincia no es fácil, en ese marco planteamos un esfuerzo por parte del ejecutivo municipal. Se reestructurarán secretarías, daremos de baja direcciones del organigrama objetivo con el objetivo de cuidar cada peso. Es una primera decisión, después seguiremos evaluando”, expresó.

Aclaró que la idea no es despedir personal, sino que las áreas que se puedan complementar trabajen juntas bajo una misma dirección para reducir el organigrama.

Consideró que aun con el ajuste en el gasto político que proyectan, la situación estará lejos de ser equilibrada. “Venimos teniendo una pérdida de ingresos, eso afecta cualquier proyección y nos obliga a ajustar algunas cuestiones. No podemos agrandar la presión fiscal, la coparticipación no va a crecer, lo que tenemos que intentar hacer es administrar seriamente los números de la ciudad para poder seguir prestando servicios. Hoy claramente no se puede pensar en grandes obras, sino cumplir con nuestra responsabilidad, lo que conlleva un sin número de actividades que insumen recursos”, explicó.

Pronosticó que el año próximo sería todavía más difícil. “El fondo de la soja va a ser menor, el Pacto Fiscal va a hacer que caiga la recaudación de Ingresos Brutos y seguimos afectados por la fuga de recursos a Paraguay, estimada entre 500 a 600 millones diariamente, eso impacta en la actividad económica y en la recaudación en una ciudad como Posadas que es la capital de provincia que menos dinero recibe por coparticipación. Estamos en posición de desigualdad y no fuimos compensados por otras vías, otros municipios recibieron ATN, Posadas no”, señaló.