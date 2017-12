Asumieron los 20 nuevos diputados y Rovira fue reelecto presidente de la Legislatura  

En sesión especial realizada hoy asumieron los diputados provinciales electos en las últimas elecciones y se renovaron las autoridades legislativas para el próximo período, recayendo nuevamente en Carlos Rovira la presidencia del cuerpo. Como vicepresidente primero quedó el renovador Orlando Franco y como vicepresidente segundo, Jorge Ratier, de Cambiemos.

Con interpretaciones de “Gloria de la Misa Criolla”, de Ariel Ramírez” y el “Himno a la Alegría”, de Beethoven, a cargo del Coro Estable del Parque del Conocimiento, el Conjunto de Música Popular de la misma institución y el Coro de Niños de la Escuela Superior de Música, comenzó la jornada en la que se eligieron las autoridades para el próximo período de la Legislatura y asumieron los 20 diputados que fueron electos en octubre.

La presidencia de la Legislatura quedó en manos del partido que más votos obtuvo en las últimas dos elecciones. La distinción recayó en el exgobernador Carlos Rovira, quien fue votado por 32 de los 40 diputados. Los 8 restantes optaron por la postura de la abstención.

Los 24 diputados del bloque del Frente Renovador, los cuatro del PAyS, los bloques unipersonales de Trabajo y Progreso y Cultura, Educación y Trabajo votaron por la continuidad del actual presidente de la Legislatura, mientras que los representantes de Cambiemos votaron divididos: el mandato del bloque era la abstención, en ese sentido votaron los seis radicales y dos de los cuatro representantes del PRO, mientras que los dos restantes votaron a Rovira.

Desde el bloque Cambiemos fijaron posturas diferentes en el discurso cuando debieron emitir el voto en forma nominal y argumentar su postura: los radicales que se abstuvieron reconocieron la apertura al diálogo que muestra el Gobierno provincial respecto a su par nacional, pero cuestionaron la falta de alternancia en la presidencia del cuerpo, mientras que los diputados del PRO Miguel López Vedoya y Jorge Ratier se pronunciaron por respetar el resultado de las urnas, “quien gobierna debe tener la conducción de la Cámara” sostuvo López Vedoya, mientras que Ratier abogó por el respeto de las minorías y también por las mayorías para votar por Carlos Rovira.

El diputado Marcelo Rodríguez será el presidente del bloque de la Renovación, en reemplazo de Roberto Chas Robineau quien finalizó su mandato, mientras que el bloque Cambiemos estará presidido este año por el radical Walter Molina, quedando Martín Sereno como presidente del bloque del Partido Agrario y Social (Pays) que sumó cuatro legisladores y Víctor Kreimer en el bloque unitario Trabajo y Progreso.

Quien más confrontó con los diputados del radicalismo cuando defendieron las acciones que lleva adelante el Gobierno Nacional, fue el presidente del bloque del Pays, Martín Sereno, haciendo hincapié en algunas contradicciones de hablar de diálogo y consenso y prohibir, por ejemplo, el ingreso de militantes internacionales al congreso de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Cuestionó además que reclamen alternancia, pero no presenten un candidato alternativo.

Luego de la votación, Rovira distinguió “a quienes han entendido la calidad y la importancia del diálogo y no se han llevado a ese desvío que es la nada”, y destacó la importancia de construir “una agenda común en la provincia, del mismo modo y con el mismo espíritu que en la Nación”.

“Quiero reafirmar mis convicciones: las posibilidades que tenemos vienen de la mano de las proposiciones activas, del unir y no dividir, de la concordia y no del rencor”, agregó. “Yo estoy aquí y estaré en tanto y en cuanto El Soberano me dé esa distinción, todo lo demás es secundario”, prosiguió.

El diputado habló de la “concordia como prenda de invocación al verdadero diálogo por convicción y a la verdadera búsqueda del consenso” y afirmó que “la democracia se vigoriza cuando ceden los prejuicios, cuando las luchas son por las ideas, porque ellas nos permiten anteponernos con respeto y actitudes elevadas y de grandeza para llevar adelante una acción pública”.

“Hoy nuestra provincia necesita mentes activas, desafiantes para construir un futuro mejor, con actitudes no consolidadas con el molde de lo viejo”, manifestó el legislador, y animó a “ponerse en el lugar del otro”.

“En Misiones, desde la Renovación, hemos cerrado la grieta porque es una herida de la sociedad y no solo de la dirigencia política”, enfatizó. “Hemos inaugurado un espacio de diálogo con todos los partidos políticos que excede esta Cámara con representación democrática”, señaló el presidente.

Dijo que “los números del desempeño de esta Legislatura a lo largo de los años no mienten”, de la cual destacó la excelencia material, austera y simple. También advirtió que el desempeño se mide por el trabajo cotidiano de muchas personas que no son legisladores pero que “movidos por una convicción y obligación funcional hacen que todo este conjunto vaya al único destinario, con una actitud de servicio permanente, al pueblo de Misiones”.