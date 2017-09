Adolfo Safrán: “El presupuesto para educación es el más alto de la historia”

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, expuso en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura el proyecto de gastos y recursos de la Administración Pública para 2018.

El presidente de la Comisión, Marcelo Rodríguez, aseguró que se desprende del trabajo realizado que “somos una provincia desendeudada, con política fiscal solvente, administración austera, responsable y con disciplina fiscal”.

Sobre el tratamiento que recibieron los proyectos de presupuesto aseguró que la Legislatura de Misiones es la única en “convocar a tantos funcionarios para analizar un tema tan importante: las estimaciones de inversiones y gastos”.

Presupuesto de la Administración Pública

Safrán presentó ante los legisladores las principales características del cálculo de recursos y gastos elevado por el Ejecutivo. “Se trata de un presupuesto ordenado, equilibrado y con sustento en los recursos propios, para cumplir con todas las políticas y metas que se quieren implementar a lo largo del año que viene”, dijo.

Sobre los gastos, el funcionario informó que se calculan erogaciones por 54.727.991.000 pesos, lo que representa un 14 por ciento de incremento respecto de la ejecución en curso.

Del total, el 57 por ciento será destinado a la inversión social en salud, bienestar social, cultura y educación. Esta última finalidad representa el 30 por ciento del presupuesto “siendo el más alto de la historia”, manifestó el ministro.

“Esto demuestra a las claras la firme intención de destinar gran parte de los recursos a estas áreas sensibles, en especial en un contexto económico complicado y que requiere más presencia del Estado en los sectores más humildes”, afirmó.

Al desarrollo de la economía estaría destinado el 16 por ciento, y para seguridad el ocho. Entre los datos también se especifican las finalidades administración general, y ciencia y técnica.

Otro aspecto sobresaliente es que la deuda pública tiene una participación del uno por ciento en el presupuesto. “El dato hace elogio de lo que significa desarrollar políticas con recursos propios, sin acudir a endeudamientos como es el caso de otras provincias”, dijo Safrán.

El principal acreedor de Misiones es el Estado nacional tenedor del 80 por ciento de la deuda. Sólo el 20 por ciento se encuentra en manos de bancos y otros. El 95 por ciento del endeudamiento es en pesos, mientras que el 5 por ciento figura en moneda extranjera.

“Misiones es una provincia totalmente desendeudada”, manifestó el ministro. En 2005 este indicador representaba el 145 por ciento de los ingresos efectivos, mientras que en el balance 2016 significó apenas un 16 por ciento.

En términos generales, informó que el presupuesto respeta la pauta macro fiscal establecida por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, producto del acuerdo entre las provincias y la Nación para evitar incurrir en déficit fiscales permanentes.

Los criterios para 2018 son: un dólar a 19,30; inflación del 15,7 por ciento; variación del crecimiento de la economía de 3,5 por ciento; PBI por 12.363.404.000 pesos; entre otros.

Los nuevos lineamientos de responsabilidad fiscal indican que el gasto corriente primario no debe crecer por encima de la inflación; que ninguna jurisdicción puede destinar más del 15 por ciento de su presupuesto al pago de deuda; la planta de personal no se situará por encima del crecimiento poblacional; no se debe incrementar la presión impositiva; cumplir con “la regla de fin de mandato” que supone que en los últimos seis meses de la gestión no se pueden incrementar los gastos corrientes; y por último estipula la creación de fondos anticíclicos para ser utilizados en caso de recesión.

En materia de recursos, Safrán especificó que incluyen “la coparticipación y el ítem financiamiento que lo constituyen remesas de Nación por leyes específicas como el incentivo docente, aportes para obras, y otros”.

A esto se suma los de jurisdicción provincial, entre ellos los tributarios.

Ministerio de Hacienda

El organismo que se ocupa de las finanzas de la provincia proyecta erogaciones para el ejercicio financiero 2018 por 4.527.518.000, lo que representa un incremento moderado del 6,34 por ciento para “Hacienda, Arquitectura, Obras, Transporte y otros”, precisó Safrán.