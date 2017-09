Todo listo para el arranque del Torneo Nacional de Vóley en Alem

Con la participación de 39 equipos entre las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 de todo el país, las tres canchas del Club Germano Argentino serán el escenario de la competencia que comienza a las 18 y se extenderá hasta el domingo.

El vóley juvenil de todo el país estará concentrado este fin de semana en Leandro N. Alem, donde desde esta tarde comenzará a diputarse el tercer Torneo Nacional de Vóley, con la participación de las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Los 39 equipos confirmados tomarán parte de la competencia en las tres canchas del Club Germano Argentino, así como también en las dos del Complejo Polideportivo del municipio.

Además de varias escuadras de la tierra colorada, viajaron hasta la Capital de la Cerveza delegaciones de Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe y Santiago del Estero.

Las actividades, que arrancarán hoy a las 18, serán totalmente gratuitas. Mañana, en tanto, los partidos arrancan a las 9, mientras que a las 21 se realizará el acto de apertura.

El domingo, finalmente, será el día de las finales en distintas copas: Copa de Oro, Plata y Bronce.