Passalacqua destacó el acuerdo ARYM – Correo, que acercará múltiples servicios a productores yerbateros

El convenio fue firmado esta mañana en Sala de Situación de Casa de Gobierno. Permitirá servicios como almacenamiento, e-commerce, cross docking, Servicios Postales, Transportación de Productos, Atención Vip, entre otros.

“Detrás de cada productor hay personas, hay un mundo de trabajo. El 97% de los hogares argentinos tiene por lo menos un paquete de yerba, es impresionante. Entonces el mercado al cual tienen que acercarse quienes producen yerba mate es inmenso, es casi a toda la Argentina y parte del exterior también. Y que nuestro Correo oficial se ponga a disposición con tamaña estructura, con tamaño prestigio, para apuntalar y apalancar una producción que para nosotros es un símbolo, es históricamente muy importante”, remarcó el gobernador Hugo Passalacqua en el marco de la firma del acuerdo entre la Asociación Ruta de la Yerba Mate (ARYM), el Correo Oficial, y el Gobierno de la Provincia.

De la firma participaron, además del gobernador; Alejandro Gruber, titular de la ARYM; José Miniello, apoderado de la firma postal; y Juan Gamaleo, director comercial.

El convenio avanzará en dar solución a problemas centrales en la comercialización, como el transporte y el almacenamiento, y, por lo tanto, posibilita precios competitivos que garantizan precios más accesibles de un producto emblemático para la Argentina como lo es la yerba mate. Beneficia a productores, industriales, comerciantes, empresarios asociados a la Ruta de la Yerba Mate, que vuelca un beneficio concreto a esta economía regional.

“La gente de la ruta de la Yerba Mate está haciendo un trabajo fenomenal y es ejemplar lo que están haciendo. Y la gente de nuestro Correo oficial tanto los actores locales como la línea gerenciadora del Correo que han entendido, no digo que antes no, pero ahora lo han entendido con mayor certeza, lo que significa estar cerca de la gente. Eso no tiene precio, los felicito de corazón por el esfuerzo, por la humildad, por la visión de negocio que tienen, una visión humana”, insistió Passalacqua.

La letra del Acuerdo

Luego de los considerandos expresados en el texto del convenio, el mismo indica que “En virtud de lo considerado anteriormente (todo lo cual forma parte integrante de este documento) las Partes convienen celebrar Un CONVENIO (entre Correo Oficial de la República Argentina S.A. y la Asociación Ruta de la Yerba Mate Argentina -ARYM-) el cual brinde un servicio integral, en la que todos los Asociados de la Ruta de la Yerba Mate en la provincia de Misiones, Corrientes y el País, gocen del beneficio de productos y servicios especiales (almacenamiento de productos y mercaderías, operación, logística, transporte, comercio electrónico, etc.) y de tarifas preferenciales (únicas y diferenciales), para así favorecer al desarrollo de la economías regionales del nordeste argentino que derramen beneficios en todo el país y en los consumidores del exterior; de todo lo que se elabora y produce en las provincias de Misiones y Corrientes a través de la Asociación Ruta de la Yerba Mate Argentina -ARYM-.

Merced al Correo Oficial de la República Argentina (la firma más antigua y tradicional de la Nación en el servicio postal y de traslado de productos, bienes y servicios) los productores, industrias y establecimientos de la ARYM podrán contar (por medio de este Convenio) con que sus productos y servicios, se transformen en los más convenientes y competitivos de la Argentina y exterior, por la política y estrategia de precios (con descuentos extraordinarios) y servicios que se fijan de manera excepcional, histórica e inédita (por la trascendencia e importancia de las partes intervinientes en representación del ser y sentir nacional)”.