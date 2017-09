Creen que el hijo de Dominga fue el autor material y que la novia lo encubrió: escuche los audios que los comprometen

En el transcurso de este jueves serán indagados por el juez de Instrucción Cuatro de Apóstoles, Miguel Faría, los dos detenidos por el asesinato de Isabel Dominga Huzy (52), a quien golpearon y estrangularon en su casa el fin de semana.

Los imputados son el hijo menor de la mujer, Alfredo Rafael Remskij (23) y su novia Maira Dutra (28).

De acuerdo con los indicios que hay en contra de ambos, del joven se sospecha que fue el autor material del homicidio. Habría matado a su madre para quedarse con la casa de Moreno casi Salta, en plena zona céntrica apostoleña.

Sobre Dutra recaen sospechas de que actuó de encubridora. Y que ayudó a reforzar la versión que su novio dio a los vecinos: que Dominga se había mudado a Gobernador Virasoro, Corrientes, y que por eso él se iba a mudar a la vivienda.

En este sentido, ayer circuló un audio de WhatsApp, donde Maira le cuenta a una allegada: “Hola amiga. No, no es mi suegra amiga, te juro. Un re quilombo. Mi suegra se fue a vivir a Virasoro, Rafa le llevó y todo. Encima, todo un tema porque nos dejó todas sus cosas. Llevó sólo su ropa, nos dejó incluso hasta la perra de ella. ¿Entonces, nosotros qué hicimos? Juntamos todas las porquerías, ropas de ella, todas las cosas que no sirven más y llevamos a tirar al basural. Pedimos permiso al tipo del basural y tiramos todas las cosas y él encima nos indicó dónde lo orgánico y dónde lo inorgánico, porque ellos clasifican. El último día fuimos y tiramos un montón de basura también y ayer a la noche (por el domingo) vemos esa publicación del cuerpo que encontraron, pero ahora me dijeron que es de un hombre el cuerpo, no de una mujer. Seguro Rafa va a denunciar al que publicó porque difamó, encima ahora tengo la Policía enfrente de mi casa”.

Maira Dutra, nuera de la víctima.

También se conoció otro audio, de la mujer de Ignacio Ismael Remkij (29), hermano de Alfredo Rafael. Allí ella sostiene que el autor del crimen fue su cuñado “para quedarse con la casa” de Dominga.

Cuñada de la sospechosa.