Bundziak cortó la mala racha y terminó 8° en la final del TC 2000 de Paraná

Luego de dos vueltas con auto de seguridad se puso en marcha la final y rápidamente Bundziak aprovechó para ubicarse en la décima posición. Pero en la vuelta cinco empezó a llover de forma intensa y el misionero pisó un charco y se fue afuera para quedar en la 25° posición.

Aprovechando el gran auto que le entregó el Litoral Group comenzó a avanzar nuevamente y empezó a remontar posiciones y fue pasando rivales y aprovechando los abandonos de los rivales para ver la bandera a cuadros en la 11° posición y cortar la mala racha de abandonos. La prueba fue ganada por Manuel Luque (Renault Mégane). Luego se conocieron las exclusiones y penalizaciones y Bundziak terminó en la octava posición.

Con este resultado Bundziak volvió a sumar en el campeonato y ahora se ubica 19° con 42,5 puntos.

“Fue una carrera durísima, no se veía nada, me fui afuera porque pise un charco y me fui afuera, por suerte no se rompió nada y pude seguir. Fuimos remontando posiciones y me dedique a llevar el auto en la pista y arriesgar solo donde era seguro. Estamos muy contentos de cortar la mala racha y tuvimos un gran auto”, explicó Bundziak. La próxima fecha tendrá lugar entre el 7 y 8 de octubre, cuando la categoría visite el Autódromo de Alta Gracia.

Final TC 2000

Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1 Manuel Luque Renault Fluence 19 00:45:02.168 00.000

2 Marcelo Ciarrocchi Fiat Línea 19 00:45:05.614 03.446

3 Agustín Lima Capitao Peugeot 408 19 00:45:09.850 07.682

4 Tomás Gagliardi Genné Ford Focus III 19 00:45:11.277 09.109

5 Gregorio Conta Chevrolet Cruze 19 00:45:17.219 15.051

6 Marcos Zago Peugeot 408 19 00:45:20.601 18.433

7 Sebastián Martinez Chevrolet Cruze 19 00:45:21.713 19.545

8 Rudi Bundziak Fiat Linea 19 00:45:22.448 20.280

9 Gonzalo Fernandez Peugeot 408 19 00:45:23.037 20.869

10 Martín Coulleri Renault Fluence 19 00:45:23.712 21.544

11 Sebastian Pereyra Chevrolet Cruze 19 00:45:24.383 22.215

12 Juan Scoltore Toyota Corolla 19 00:45:25.309 23.141

13 Mariano Pernía Renault Fluence 19 00:45:26.070 23.902

14 Santiago Mallo Ford Focus III 19 00:45:26.260 24.092

15 Mariano Beraldi Fiat Linea 19 00:45:29.034 26.866

16 Gabriel Gandulia Renault Fluence 18 00:43:21.102 01.000

17 Richard Rolando Peugeot 408 14 00:34:05.305 05.000

18 José Manuel Sapag Honda Civic 14 00:36:49.286 05.000

19 Tomás Cingolani Fiat Linea 13 00:32:07.263 06.000

20 Alan Castellano Fiat Linea 12 00:30:49.732 07.000

21 Jonathan Baldinelli Renault Fluence 7 00:21:10.086 12.000

22 Juan Cruz Acosta Toyota Corolla 6 00:16:28.360 13.000

23 Diego Ciantini Chevrolet Cruze 5 00:14:21.743 14.000

PROMEDIO DEL 1: 106,796KM/H.

REC. DE VTA.: LUQUE – 1m42s819/1000 – PROM: 147,720KM/H.

AUTO N°20 (ABDALLAH) POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOSN°17 (CIANTINI) Y N°52 (ROLANDO).

AUTO N°14 (CHIALVO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°90 (GANDULIA).

AUTO N°23 (PEREYRA) RECARGO CON 5 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°5 (COULLERI).

AUTO N°7 (MACHUCA) EXCLUIDO MAS DOS PUESTOS PARA GRILLA DE SPRINT POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°10 (CASTELLANO).

AUTO N°55 (IRBARNE) EXCLUDIO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°33 (SAPAG).

AUTO N° 4 (PELUSO) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°55 (IRIBARNE).