Concesionaria VIP en Posadas y narcotráfico: la banda que lideraba el empresario Rodríguez habría lavado 45 millones de pesos

Lue­go de que una ban­da de nar­co­tra­fi­can­tes fue­ra con­de­na­da en Bue­nos Ai­res, la Jus­ti­cia alla­nó el ca­mi­no pa­ra que al­gu­nos de esos cri­mi­na­les se­an juz­ga­dos en Co­rrien­tes, don­de se les im­pu­ta por la­va­do de ac­ti­vos ya que en el NEA dis­fra­za­ban las ga­nan­cias ex­po­nen­cia­les del co­mer­cio de dro­gas a tra­vés de una con­ce­sio­na­ria de ve­hí­cu­los de al­ta ga­ma.

Va­le re­mar­car que des­de la Fis­ca­lía Fe­de­ral Nº2 de Co­rrien­tes, a car­go de Fla­vio Fe­rri­ni, se ha­bía so­li­ci­ta­do la ele­va­ción a jui­cio el cual se pre­vé co­men­za­rá pa­ra el mes que vie­ne.

Asi­mis­mo de­be se­ña­lar­se que las ma­nio­bras cri­mi­na­les fue­ron re­a­li­za­das por dos gru­pos de­lic­ti­vos dis­tin­tos, uno de­di­ca­do a tras­la­dar y ven­der ma­ri­hua­na en Bue­nos Ai­res y el otro en­car­ga­do de ocul­tar que el efec­ti­vo pro­ve­nía de di­cho co­mer­cio ile­gal. Más allá de es­te pun­to, la or­ga­ni­za­ción era una so­la y el ca­be­ci­lla prin­ci­pal era el ne­xo en­tre los miem­bros.

Es así que, se­gún las es­ti­ma­cio­nes que tras­cen­die­ron, fue­ron la­va­dos unos 45 mi­llo­nes de pe­sos pro­duc­to de la ven­ta de ma­ri­hua­na que in­gre­sa­ba al pa­ís por Corrientes y Misiones. Es evi­den­te que el gru­po no an­da­ba con ma­nio­bras pe­que­ñas, ya que tras­la­da­ba gran­des en­ví­os que iban des­de los 1.200 has­ta 3 mil ki­los de ma­ri­hua­na.

Jus­ta­men­te en Co­rrien­tes ha­bí­an si­do in­ter­cep­ta­dos tres car­ga­men­tos que per­mi­tie­ron de­ri­var en el res­to de la in­ves­ti­ga­ción.

Eduar­do Ro­drí­guez, con­de­na­do a nue­ve años por trá­fi­co de es­tu­pe­fa­cien­tes, es el ne­xo co­mún en­tre los dos gru­pos men­cio­na­dos.

El fa­llo que sen­ten­ció al nar­co fue emi­ti­do por el Tri­bu­nal Oral Fe­de­ral Nº2 de San Mar­tín, pro­vin­cia de Bue­nos Ai­res.

Las fuen­tes del Mi­nis­te­rio Pú­bli­co Fis­cal con­sul­ta­das an­te el ca­so re­la­ta­ron que en di­cha zo­na bo­na­e­ren­se se es­ta­ba de­trás de un nar­co co­no­ci­do co­mo el “Ta­no”, iden­ti­fi­ca­do co­mo Jo­sé Al­fre­do Pe­tra, cu­yo so­cio (ba­sa­do en las es­cu­chas te­le­fó­ni­cas) era Ro­dri­go Luis “Tur­qui­to” Zah­rel­ban. Am­bos con­se­guí­an la ma­ri­hua­na gra­cias a Ro­drí­guez, quien a su vez te­nía una con­ce­sio­na­ria de ve­hí­cu­los de al­ta ga­ma (RR Vip au­to­mó­vi­les SRL) en Po­sa­das.

La ma­nio­bra era sim­ple, la ma­ri­hua­na era lle­va­da a Bue­nos Ai­res e in­ter­cam­bia­da por au­to­mó­vi­les que lue­go iban a pa­rar a la con­ce­sio­na­ria ubi­ca­da en Mi­sio­nes.

No era el úni­co em­pren­di­mien­to, ya que se uti­li­za­ron otras so­cie­da­des co­mer­cia­les pa­ra com­ple­tar las ope­ra­cio­nes. Las em­pre­sas men­cio­na­das eran Co­rra­lón Ce­rro Co­rá SRL, EM­SE­TUR SRL y el Com­ple­jo Tan­ga­rá. “(Ro­drí­guez) en nom­bre pro­pio, me­dian­te la uti­li­za­ción de per­so­nas fí­si­cas y ju­rí­di­cas, ope­ra­cio­nes fi­nan­cie­ras, com­pra­ven­tas re­a­les y si­mu­la­das, cons­ti­tu­ción de so­cie­da­des de apa­rien­cia re­al sin ac­ti­vi­dad al­gu­na, po­nía en cir­cu­la­ción bie­nes no de­cla­ra­dos de ori­gen ilí­ci­to”, de acuerdo con la acusación fiscal.

Pa­ra dar­se una idea de la mag­ni­tud de la es­truc­tu­ra de­lic­ti­va de­be se­ña­lar­se que las ra­mi­fi­ca­cio­nes de la or­ga­ni­za­ción abar­ca­ban, ade­más de Po­sa­das y Co­rrien­tes, a Re­sis­ten­cia, Cha­ra­ta y Sá­enz Pe­ña. En ese sen­ti­do, unos 50 ve­hí­cu­los, en­tre ellos un Pors­che, fue­ron se­cues­tra­dos por la Jus­ti­cia.

Ro­drí­guez fue de­te­ni­do el 1 de oc­tu­bre de 2014 jun­to con el alla­na­mien­to a la con­ce­sio­na­ria. Sin em­bar­go se cree que aún de­te­ni­do co­or­di­na­ba las ac­ti­vi­da­des nar­cos.

Un ope­ra­ti­vo re­a­li­za­do en Bue­nos Ai­res arres­tó a otras seis per­so­nas que ya fue­ron con­de­na­das.

De es­ta ma­ne­ra es que en Co­rrien­tes res­ta en­jui­ciar al gru­po de los “la­va­do­res”, que ade­más de Ro­drí­guez in­clu­yen a San­ta El­ba Aqui­no, Gri­sel­da Ro­mi­na So­sa, Da­nie­la Ro­cío Vi­llal­ba, Jo­sé Ra­fa­el Gli­bo­ta, Ma­ría de los Ánge­les He­rre­ra y Ro­sa Gladys Ra­mos.

Se­gún se ex­pli­có, una vez que los ve­hí­cu­los eran ob­te­ni­dos, se tras­pa­sa­ban a otros miem­bros de la aso­cia­ción.

En ese mar­co, se pre­vé que pa­ra la pri­me­ra se­ma­na de oc­tu­bre co­mien­ce el jui­cio con­tra es­te se­gun­do gru­po, que se re­a­li­za­rá en la sa­la de au­dien­cia del Tri­bu­nal Oral Fe­de­ral de Co­rrien­tes.

Ins­pec­ción

Por otro la­do, en el mar­co de una cau­sa ju­di­cial fe­de­ral ori­gi­na­da en la pro­vin­cia de Cha­co, efec­ti­vos de Gen­dar­me­ría que pres­tan ser­vi­cio en aque­lla pro­vin­cia lle­va­ron ade­lan­te un alla­na­mien­to a un in­mue­ble ubi­ca­do en la ciu­dad de Co­rrien­tes.

Es así que los uni­for­ma­dos lle­ga­ron a un pre­dio que fun­cio­na­ría co­mo un la­va­de­ro de au­tos que es­tá ubi­ca­do so­bre Me­dra­no, muy cer­ca de la ave­ni­da Ca­za­do­res Co­rren­ti­nos. Con res­pec­to a es­te ac­cio­nar, no se co­men­tó a la pren­sa so­bre la cau­sa que es lle­va­da en Cha­co ni los re­sul­ta­dos del pro­ce­di­mien­to que ocu­rrió el mar­tes.

Fuente: diario Época