Cambio de estrategia: la defensa de Werner Lutz se opondrá a la elevación del caso a juicio y pedirá la falta de mérito

El abogado Javier Noguera asumió hace algunas semanas la defensa del joven Julio Werner Lutz, preso desde agosto del año pasado por chocar y matar a un motociclista en Posadas. En un principio había adelantado que no iba a presentar recursos a fin de que la causa llegue a debate cuanto antes. Ahora, manifestó que habrá un cambio de estrategia: apelar la elevación a juicio y solicitar la falta de mérito para el muchacho.

Del análisis del expediente, según indicó a Misiones Online, no surgirían, a su criterio, elementos de peso para mantener la imputación por “homicidio simple” contra el joven. Por eso acudirá a la Cámara de Apelaciones.

En su momento, al revisar la prisión preventiva de Werner Lutz, uno de los integrantes de la Sala I de la Cámara ya se había pronunciado acerca de la calificación legal: José Mass opinó que para él no era un caso de “homicidio simple” sino “culposo”. Pero los otros colegas que intervinieron en la resolución, José Alberto López y Ricardo Venialgo, concluyeron que recién en una apelación por el requerimiento de elevación a juicio se pone el foco en el encuadre legal y que sólo debían expedirse acerca de la preventiva.

El accidente que le costó la vida al playero Fernando Vázquez (24) sucedió poco después de las 21 del sábado 20 de agosto de 2016. El motociclista, que iba a su trabajo cuando lo embistieron, fue impactado y arrastrado media cuadra por el auto de Werner Lutz.

Para el magistrado MarceCardozo, el conductor, por la velocidad a la que iba, tenía intención de matar; es decir, actuó con dolo. Las dos chicas que viajaban como acompañante en el Ford Fiesta que protagonizó el choque declararon que el muchacho iba “a más de 130 kilómetros por hora” antes del impacto que terminó con la vida de la víctima.

Werner Lutz se negó al test de alcoholemia. El muchacho le habría admitido a su entorno que el día del hecho había consumido alcohol y que manejaba a alta velocidad.También habría dicho que no vio al motociclista. En este punto también quiere hacer hincapié la defensa: sostiene que el joven tiene problemas de visión y que esa noche manejaba sin anteojos.