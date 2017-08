Santos destacó la potencialidad del circuito náutico del Paraná y anunció que el BID invertirá 100 millones de pesos en el corredor jesuítico

El Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, participó de la firma del convenio con la Provincia y de la Entidad Binacional Yacyretá construir dos muelles con sus respectivas terminales de servicios básicos para los puertos de San Ignacio y de Santa Ana. En la ocasión destacó la potencialidad del corredor turístico del río Paraná y de los beneficios que traerá a Misiones.

“En el Litoral, aumentó un 23% la ocupación turística este año en relación con 2017. Es una de las tres regiones, junto con la Patagonia y la Ciudad de Buenos Aires que mejor performance tuvieron. Y eso no es casualidad, sino trabajo”, remarcó.

“La Encuesta de Ocupación Hotelera que mide el Indec de 2005 dice que en el primer de 2017 batimos el récord de ocupación hotelera en la Argentina”, apuntó.

Para Santos, “la gente viene a buscar identidad. Busca lo que no tiene, naturaleza, cultura. No tenemos que copiar a nadie, tenemos que ser nosotros mismos. Y eso generará trabajo para el que vende artesanías, para el operador turístico, para el que apuesta a la gastronomía”.

“El objetivo es que quienes vienen en barco por el río bajen a estos pueblos y haya un derrame que favorezca a todos. Todo Misiones nada tiene que nada que envidiarle a ese país que se ha posicionado como líder en ecoturismo que es Costa Rica. Misiones es Costa Rica con un aditamento que es tener una de las Siete Maravillas del Mundo”, opinó.



El Ministro indicó que “no hay dudas de que Iguazú ha sido un polo de desarrollo internacional. Entonces tenemos que pensar que no debemos dejar que la gente se quede uno o dos días y sólo visita Iguazú. El tema era cómo hacer para alimentar con ese caudal de gente a otros sectores”.

Admitió que “no se había aprovechado la potencialidad de un corredor náutico como el Paraná, un río extraordinario. En este sentido hicimos las primeras firmas en Paraná, para que los puertos de Rosario, La Paz (Entre Ríos), Corrientes y Posadas funcionen también como terminales turísticas. Nos quedaba Iguazú, cuyo puerto vamos a intervenir. El presidente Mauricio Macri ya autorizó partida directa para que se invierta allí. Está en el presupuesto del año que viene”.

Y agregó que “faltaban los puertos intermedios, en este caso los de Santa Ana y San Ignacio. Y entonces le pedimos ayuda a Humberto Schiavoni, que dijo presente y acá está, firmando el convenio”.

Por otra parte, Santos detalló que la cartera a su cargo consiguió una línea de crédito especial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 100 millones de dólares para invertirlos en infraestructura del llamado corredor jesuítico, que se extiende entre Paraguay, Argentina y Brasil. “Esto es para desarrollar con obras uno de los productos más importantes que va a tener la región”, precisó.

Finalmente, el Ministro destacó el trabajo conjunto, con el Gobierno provincial y las comunas. “Trabajamos fuerte y el resultado. Esto es el trabajo integrado, de Nación, Provincia y comunas. De los sectores público y privado”, remató.