Candidato a ocupar el Sindicato de Trabajadores Viales ejerce su derecho a réplica
Lucio Rodriguez envió una carta a la redacción de Misiones OnLine pidiendo espacio para realizar un descargo que a continuación se transcribe textualmente.
QUIERO POR ESTE MEDIO, EJERCER MI DERECHO A REPLICA RESPECTO DE LA PUBLICACION DONDE SE ME MENCIONA APARECIDA EN SU PRESTIGIOSO DIARIO DIGITAL ON LINE EN LA SECCION POLITICA TITULADO ”Las elecciones también llegan al Sindicato de Vialidad” .
ES CIERTO QUE EL SINDICATO DE TRABAJADORES VIALES DE MISIONES HA CONVOCADO A ELECCIONES DE RENOVACIÓN DE AUTORIDADES PARA EL PROXIMO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.- PRACTICA QUE CADA CUATRO AÑOS EN MAS DE CUARENTA VENIMOS REALIZANDO.-
LO QUE NO ES CIERTO SON LOS CONCEPTOS VERTIDOS DENTRO DEL ARTICULO PERIODISTICO DONDE CLARAMENTE SE OBSERVA UN DIRECCIONAMIENTO EN EL CONTENIDO DEL MISMO PRETENDIENDO FAVORECER AL ACTUAL SECRETARIO GENERAL MIGUEL ARJOL Y SU ACTUAL GESTION CON INFORMACIONES DISTORSIONADAS, TENDENCIOSAS Y MAL INTENSIONADAS EN CONTRA DE MI PERSONA.-
CREO Y CREEMOS DESDE EL ESPACIO QUE REPRESENTO A MIS COMPAÑEROS VIALES, POR QUIENES VENGO HUMILDEMENTE A HACER MI DESCARGO QUE ESTE NO ES EL CAMINO QUE DEBEMOS TOMAR LOS TRABAJADORES VIALES. EL CAMINO DE LA CONFRONTACIÓN, DE LA LUCHA ESTERIL, DE LAS CHICANAS Y LAS ACUSACIONES FALSAS, ESTO NO ES LA QUE VA A FAVORECER A LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES NI VA A CONSEGUIR BENFICIOS PARA ELLOS, SINO EN EL MARCO DEL DIALOGO, LA BUSQUEDA DE RAZONABILIDAD Y EL RESPETUO MUTUO ES DONDE
PODEMOS TENER ASPIRACIONES NOBLES QUE TIENDAN AL BIEN COMUN.-
ES UNA PENA QUE SE ENLODE DE ESTA MANERA LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN DEMOCRACIA.
DEBATAMOS IDEAS, PROPUESTAS, CUALES SON LAS REALES PREOCUPACIONES DE LOS TRABAJADORES, PENSEMOS EN UN SINDICADO Y UNA VIALIDAD A FUTURO, ESE ES NUESTRO OBJETIVO, Y NO DESCALIFICAR AL OPONENTE A TRAVES DE UN ARTICULO PERIDISTICO PORQUE NO TENIEN LA ALTURA MORAL PARA HACERLO EN EL AMBITO QUE CORRESPONDE.-
HACER UN RAZONAMIENO CAPRICHOSO DE LA POLITICA CON LA ACTIVIDAD SINDICAL PRETENDIENDO DIVIDIR A LOS COMPAÑEROS EN BANDOS OPOSITORES ES FOMENTAR LA VIOLENCIA Y MAS AUN INVOLUCRAR A OTROS GREMIOS EN UNA ESPECIE DE CONTUBERNIO COMPLEJO EN DONDE UNO VA POR EL PODER DEL OTRO, SOLO ESTA EN EL DESVARIO DE LA MENTE DE PERSONAS QUE NO TIENEN PROPUESTAS QUE OFRECER.-
HEMOS CONSENSUADO LA LISTA CELESTE Y BLANCA PARA LAS PROXIMAS ELECCIONES ESTAMOS CONSENSUANDO NUESTRAS IDEAS Y PROPUESTA EN EL AMBITO QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJADORES VIALES
EN LA LISTA CELESTE Y BLANCA NOS PROPONEMOS, SER FUERTES, SER HUMILDE, SER NOBLE.-
Atentamente.-
Lucio Alberto Rodriguez
Candidato a Sec.Gral al Si.Tra.Vi.M