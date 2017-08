Día Nacional de la lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico: ¿qué es y cómo prevenirlo?

El 19 de agosto se conmemora, en la República Argentina, el Día Nacional de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), en homenaje al Dr. Carlos Arturo Gianantonio, precursor de la lucha contra esta enfermedad en nuestro país. El SUH constituye la primera causa de insuficiencia renal aguda en lactantes y niños de primera infancia y la segunda causa de enfermedad renal crónica en Argentina.

El Síndrome Urémico Hemolítico, es causado por un grupo de bacterias llamadas Escherichia Coli, afecta principalmente a niños menores de 5 años, siendo la primera causa de insuficiencia renal aguda en edad pediátrica y la segunda de insuficiencia renal crónica, también puede afectar otros órganos como intestino, páncreas, corazón y sistema nervioso central. Provoca el 20% de los trasplantes renales en niños y adolescentes. Se manifiesta con un cuadro de dolor abdominal y diarrea acuosa y/o con sangre, también pueden asociarse vómitos y fiebre.

Las vías de contagio del SUH son las carnes crudas (contaminadas o mal cocidas), la leche no pasteurizada y sus derivados (manteca, queso, etc.), jugos de frutas no pasteurizados, aguas contaminadas (de pozo, no hervida), alimentos que hayan perdido la cadena de frío, a través de las manos sucias (después de ir al baño, cambiar pañales, etc.) y del contacto directo con materia fecal de animales.

Por eso, es sumamente importante cuidar la higiene personal y alimentaria, teniendo en cuenta los siguientes consejos:

 Lavarse las manos con agua y jabón antes de consumir o preparar alimentos y después de tocar carne cruda.

 Asegurarse de que la carne esté siempre bien cocida, que no queden restos de jugo con sangre o de color rosa, especialmente las hamburguesas, albóndigas, salchichas y chorizos, y todos los preparados a base de carne picada.

 Lavar la mesada y la cuchilla tras cortar carne cruda.

 Evitar el contacto de la carne cruda con otros alimentos, utilizando distintas tablas de picar y cuidando la conservación en la heladera, en envases o recipientes bien cerrados, de manera que no entre en contacto con los demás alimentos.

 Lavar bien todas las frutas y verduras.

 Consumir agua potable y, en caso de duda, es preferible hervirla antes de beberla.

 Enseñarles a los niños a lavarse las manos con abundante agua y jabón antes de comer y al salir del baño.

 Evitar la concurrencia de niños con diarrea a piletas y natatorios, ya que pueden eliminar gérmenes que contaminen el agua.

 No deje enfriar los alimentos cocidos a temperatura ambiente, colóquelos en heladera lo antes posible.

Esta fecha tiene como objetivo principal concientizar a toda la población acerca de los cuidados a la hora de preparar nuestros alimentos, conservarlos y manipularlos en general, de manera que evitemos enfermedades infecciosas, que puede tener graves consecuencias, como el SUH. Además de elegir una alimentación saludable, debemos cuidar de que la misma también sea segura para nuestra salud.

Lic. Romina Krauss

M.P. n° 147