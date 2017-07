“Si tienen deudas y no pagan que haya pérdida de categoría”

Rodolfo D’Onofrio se mostró bastante molesto por el posible retraso del arranque del campeonato y le apuntó a los equipos que tienen grandes deudas en el fútbol argentino. El presidente de River quiere sanciones fuertes como la quita de puntos o el descenso.

El fútbol argentino lejos está de terminar con los graves problemas económicos que viene arrastrando hace varios años. Varios clubes no están al día con sus obligaciones y eso ya generó inconvenientes para el arranque de la segunda etapa del torneo anterior. Lo cierto es que el Chiqui Tapia le dio un ultimátum a los deudores porque los números de la AFA están en rojo: la deuda de los equipos de Primera es cerca a los 500 millones de pesos y si sigue creciendo no hay Superliga que valga. Por eso, Rodolfo D’Onofrio apuntó a que se pongan al día los clubes que están incumpliendo o si no que sean sancionados de manera ejemplar, con quita de puntos o el descenso a la B Nacional.

“Que el campeonato no comience el 20 de Agosto por 4 ó 5 clubes endeudados no es normal. La transformación en AFA no se puede hacer de un día para otro. Creo que debe haber sanciones para aquellos que deban. Las sanciones deben ser ejemplificadoras. Quita de puntos o la pérdida de la categoría”, expresó el presidente de River.

Es que la situación de varias instituciones es preocupante, y si bien están en un plan de pago, las deudas son muy grandes y desde AFA buscarán que se apuren lo más rápido posible, ya que se intentará quedar en cero lo antes posible. “No es justo que un club sin deudas y ordenado pierda la categoría cuando hay otros que hacen las cosas mal”, agregó D’Onofrio quien se quejó por las injusticias financieras que sufren algunos.

Por último, aclaró que en este campeonato no se jugará una doble fecha de clásico como ocurrió en el último torneo, sino que será un sólo encuentro sin ida y vuelta. “En este torneo no va haber fecha de clásicos, se jugará uno solo”. (Olé)