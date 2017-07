Sebastián Pena, director técnico de Guaraní: “Quiero pelear algo importante con el club”

“Tomatito”, artífice intelectual de la permanencia de la Franja en el Federal A, visitó los estudios de Misiones Online TV e hizo un balance sobre el club, qué espera para la próxima temporada y los jugadores del plantel que dirigió en el último semestre.

Tras la dura eliminación en manos de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Guaraní entró en una fase de cambios, con nueva dirigencia y el éxodo de varios jugadores, aunque la mayor incertidumbre que alertó a los hinchas fue la continuidad de Sebastián Pena al mando de la dirección técnica. Finalmente, “Tomatito” se quedará a cumplir su contrato hasta octubre, aunque “está todo bien encaminado” para pensar en continuar más allá.

En el repaso de lo que vio en el club cuando llegó, Pena recordó que había “preocupación futbolística”, por lo que se apuntó “mucho a la pretemporada en lo físico y en lo futbolístico”. El gran fruto del impasse a mitad de año fue la salvación del descenso y la posterior ilusión de pelear un cupo a la B Nacional. “Me dio bronca y lástima cuando quedamos afuera porque el equipo cada vez jugaba mejor y estaba más firme. Encima fue por penales y estuvimos a tan sólo un penal de clasificar”, recordó el técnico franjeado.

En el medio, Guaraní tuvo un momento de franca recuperación que le permitió salvarse del descenso justo a tiempo: “Hubo un partido en el que hicimos el clic que fue contra Libertad de Sunchales, donde en el entretiempo hablamos con los jugadores y se dieron cuenta de que había que salvarse. La idea mía era salvarnos una fecha antes porque ir a jugar a Entre Ríos, dependiendo de otro resultado y todo lo que implica iba a ser terrible”.

Por otro lado, el técnico se refirió al rendimiento sobresaliente que alcanzaron algunos de sus jugadores a medida que pasaron los partidos: “Facundo Vera este semestre fue importantísimo, un jugador que me habían criticado cuando llegué y al que creo que hay que darle mucho mérito de la salvación de Guaraní”. El 1 se ganó la titularidad a fuerza de tapadas importantes y es uno de los pocos que ya le pusieron la firma a su continuidad.

En la situación opuesta está Rodrigo Bareiro, quien días atrás rescindió contrato y había asegurado que no seguirá vistiendo la camiseta franjeada. No obstante, Pena no pierde las esperanzas: “Está difícil. A mí me encanta, es un jugador que yo quiero que se quede, aunque por lo que hablé con él y con el club está buscando crecer y yo no le puedo cortar las piernas. Si él llega a encontrar algo mejor, buenísimo, porque significa que uno lo ayudó a crecer”.

También elogió a las incoporaciones que llegaron en el receso de diciembre, ya que “tanto ‘Chipi’ Vera como Marcos Benítez aportaron jerarquía al plantel”, en un momento en el que “todo el mundo tenía miedo por la ida de Cristian Barinaga”.

A lo largo del año, el técnico franjeado también rotó con algunos jugadores de inferiores que usualmente disputaban los partidos de la liga local. Recordado es el caso de Fede Martínez, quien entró desde el banco y se despachó con dos goles decisivos ante Deportivo Maipú: “Me gusta jugar con juveniles y darles chances. No sólo él, sino también hay casos como el de Hernán Galarza, otro chico al que le tengo mucha confianza. Yo creo que hay buenos valores en el club, pero hay que llevarlos de a poco. No es lo mismo meter chicos en un momento tan crítico como pelear un descenso que hacerlo en el inicio de una temporada, donde empezamos todo de cero. Por eso no los usaba mucho de visitante, porque la presión es distinta”.

Precisamente, sobre la temporada del Federal A que arrancará en septiembre, adivirtió que “hay que tener en claro que hay ocho descensos y va a ser muy duro”, por lo que va a ser clave no sólo conservar a los jugadores de su gusto sino también el arribo de nuevos refuerzos: “Estuve hablando, pero todo tiene que ser acorde a lo que pretende el club en lo económico. No me gustaría pelear de nuevo un descenso, quiero pelear algo importante con el club. Hay jugadores que son interesantes en la categoría y vamos a ver si pueden venir”.