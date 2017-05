Burzaco: “Tecnología israelí, dos lanchas artilladas y vigilancia aérea”, para frenar a los narcos en Misiones

RELACIONADAS VIII Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior en Puerto Iguazú

La Argentina afronta en sus fronteras dos grandes problemas que son “la gran cantidad de marihuana que se produce en Paraguay y cocaína en Bolivia”, a las que se suman Perú y Colombia, señaló el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, en diálogo con Misiones Online.

Eugenio Burzaco. Radio Libertad/ Misiones Online

El funcionario, quien el jueves presidirá en Iguazú una reunión nacional de seguridad, negó que Misiones se haya convertido en zona de plantación de marihuana aunque fueron detectados algunos cultivos.

Burzaco reclamó al Senado que sancione la ley de extinción de dominio, lo que permitirá al Gobierno atacar la “ruta del dinero” y de las propiedades de los narcotraficantes. Se quejó porque la norma se demoró hace “varios meses” en la cámara alta. También anunció el envío de dos lanchas artilladas, rápidas y con capacidad de maniobrar hasta la costa en terreno firme, para controlar el narcotráfico sobre el río Paraná.

“Nos preocupa la presencia de carteles brasileños en Paraguay con alta capacidad de ejercicio de la violencia, como ocurrió en Ciudad del Este. Más que terrorismo internacional, se trata de bandas narcos con niveles de violencia a los que no estamos acostumbrados”, señaló. Explicó que junto a Brasil y Paraguay avanzó en “compartir inteligencia” sobre esas bandas.

El funcionario dijo que en Misiones se produjo el año pasado un récord en decomiso de droga, gracias a la acción conjunta y un convenio entre la Provincia y la Nación. Pero estimó indispensable un trabajo coordinado con los demás países y Paraguay, para bajar la gran oferta de cocaína y marihuana. “Con ellos venimos trabajando para erradicar plantaciones y reducir la oferta, porque uno puede trabajar mucho en el decomiso acá pero si no bajamos la oferta de los países productores es un trabajo muy duro”, dijo.

La reunión del Consejo Federal de Seguridad comenzará el jueves 11, previa una cena de bienvenida la noche anterior, para avanzar en políticas de Seguridad conjuntas entre la Nación y las provincias. La experiencia de trabajo conjunto entre fuerzas federales y provinciales arrancó en Misiones hace un año y se ha extendido ya a “la mitad de las provincias del país”, según explicó Burzaco. A ello se sumarán lanchas, tecnología israelí y aviones para detectar los vuelos irregulares de narcos.

Con Misiones existe un convenio por el que se creó un comité de trabajo que dispone trabajos en común con la Nación, como operativos de saturación en algunos lugares, controles de rutas, investigación criminal sobre bandas narcos, coordinando la acción de fuerzas nacionales y locales. Tecnología israelí para detectar drogas en Iguazú y otros puntos fronterizos estará operativa en el primer trimestre de 2018, mientras que las lanchas artilladas estarán a lo largo del año próximo.

En cuanto a la seguridad y a los piquetes, sostuvo que la Nación respeta el federalismo y solo actúa en casos de rutas nacionales y puentes, trabajando coordinadamente con fuerzas provinciales.

¿Qué plan hay para frenar el tráfico de droga y el contrabando en nuestra zona?

En la Triple Frontera –uno de los cuatro puntos críticos del país que elegimos- vamos a aplicar controles tecnológicos muy fuertes, con empresas israelíes, en el control físico en la frontera, para que sea más eficaz el decomiso de droga. Incluye sensores, radares, cámaras térmicas nocturnas, que se están instalando en Iguazú y también en Orán y Salvador Maza (Salta) y en La Quiaca (Jujuy). También fortalecimos el control en la hidrovía, otro camino de ingreso de droga. Queremos llegar a un acuerdo con nuestros vecinos para un mayor control de buques en aguas de uso internacional.

¿Cuál es la droga que más ingresa?

En el NEA históricamente prevaleció el ingreso de marihuana, pero los grupos narcos brasileños han comenzado a operar en el norte paraguayo, con cocaína de Bolivia y Perú, invadiendo las rutas 12 y 14 con esa droga que antes era casi inexistente.

¿Y el tráfico de divisas a gran escala?

La droga se paga en origen en efectivo y por primera vez empezamos a controlar a las personas que salen del país con mucho dinero. Hemos detenido personas que salían del país con 5 o 10 millones de pesos para comprar drogas. ¿Hacia Buenos Aires? También, porque es un negocio que mueve mucho dinero. Por eso pedimos al Senado la sanción de la ley de extinción de dominio y podamos ir por el capital de trabajo de estas organizaciones. Si nos quedamos con el último eslabón de la cadena, el camionero o un bunker, no le pegamos en serio a la organización criminal. La ruta del dinero es vital para hacerles daño.

¿Qué significa la extinción de dominio?

Significa mucho en el decomiso de bienes, de activos, de cuentas bancarios de los narcotraficantes, sin tener que esperar hasta la última instancia judicial del proceso. Con las actuales leyes se hace muy difícil pegarle en la ruta del dinero, su capital de trabajo. Está parada en el Senado hace meses.

¿Se endureció la política migratoria para evitar la radicación de delincuentes?

No hay un endurecimiento de la política migratoria: el año pasado se otorgaron 200 mil residencias a extranjeros. Aquel que viene a delinquir no puede permanecer en el país. Y hemos hecho muchas expulsiones este año, con mejores controles de gente que tiene antecedentes en su país. Es un proceso largo, pero justo. El que roba o mata debe ser expulsado al cumplir la mitad de la condena. O, si tiene antecedentes, no puede entrar.

¿Cómo ve la presión narco sobre ciudades entre Posadas e Iguazú, como Jardín América?

Paraguay es el mayor productor de marihuana regional y sus mercados principales son Brasil y Argentina. Debemos controlar esa zona con nuestros hermanos paraguayos. ¿Si hay otros Itatí en la zona? Mire, investigamos en todo el país, no solo en el Litoral. Es un tema complejo que ha afectado a estructuras políticas, policiales, judiciales. No puedo decirles cuántas, porque hay investigaciones corriendo.