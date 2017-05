Tras la suspensión del docente del colegio Santa María, Educación investiga si su actitud incurrió en algún delito

Guillermo Hassel, del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de la Provincia de Misiones (SPEPM), contó que tuvieron reunión con padres el sábado y el lunes. En tanto el fin de semana se reunieron con representantes del Instituto Santa María.

Guillermo Hassel, funcionario del SPEPM en Radio República.

El funcionario explicó que el procedimiento consiste primero en suspensión del docente, a pedido de la Institución, a raíz del sumario labrado. Una vez finalizado el sumario, si se demuestra la culpa del docente, la Institución toma las cartas del caso, por otro lado, seguramente los padres harán una denuncia penal, que escapa a la parte administrativa del SEPPM.

Los padres denuncian que hubo una actitud del docente que no es adecuada al sistema de educación, que expone a los niños en situaciones no deseadas.

“Uno no puede hablar más allá del proceso administrativo, por ello no puedo decir que el docente es culpable. Es un chico joven y me llama mucho la atención, realmente me sorprendió, pero ello no quiere decir que no actuemos siguiendo todas las pautas que tenemos que seguir”, señaló. Agregó que la situación le sorprendió por dos razones: “primero conozco la Institución y cuando se va a designar a alguien la institución hace un chequeo previo y el docente no tiene antecedentes”, manifestó.

Dijo que aún no conocen la versión del docente, por ello deben ser prudente emitir un juicio. No obstante indicó que no es un recurso pedagógico lo del juego “verdad-consecuencia”.

Subrayó que inmediatamente activaron los mecanismos de prevención. Ahora investigarán si su actitud incurre en un delito y si es culpable de lo que denuncian los padres.

“Si comentó un delito tendrá que pagarlo, si no cometió será libertado de culpa y cargo y seguirá con su trabajo”, aseveró.