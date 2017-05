Misiones recibió 314 millones menos de coparticipación

En 2016 y el primer cuatrimestre del año en curso, la provincia recibió menos dinero que el presupuestado en concepto de coparticipación. El tema mereció una mención especial por parte del gobernador Hugo Passalacqua en su discurso de apertura del período de sesiones ordinarias. El secretario de Hacienda, Adolfo Safrán, explicó que la caída responde a que la Nación recaudó menos de lo previsto en el Presupuesto y aseguró que ello perjudica de manera directa a las provincias.

El gobernador consideró “crítica” la caída en la coparticipación. Detalló durante todo 2016 la provincia recibió 162 millones de pesos menos que lo presupuestado y en los primeros cuatro meses del año en curso, 152 millones. En total, Misiones percibió 314 millones menos que lo establecido en los presupuestos.

“Esto nos exige ser prudentes y sensatos en el manejo de los recursos, cuidando siempre de no gastar más de lo que se tiene. Se nos devuelve sólo el 16 por ciento de los recursos que enviamos a Nación. Somos el distrito que menos recibe per cápita de todo el NEA. Seguiremos haciendo este esfuerzo fiscal, felicitando y agradeciendo a los misioneros que se esmeran en pagar tributos”, dijo el gobernador.

El mandatario volvió a reclamar la recuperación del 30 por ciento de la coparticipación que perdió Misiones a favor de la conformación del Fondo del Conurbano Bonaerense. “No es justo. Lo que es nuestro, es nuestro y vamos a pelear por ello”, afirmó.

El secretario de Hacienda, Adolfo Safrán, explicó que el hecho de que la coparticipación sea inferior a la presupuestada responde a que la Nación no está cumpliendo las metas de recaudación. “Lo que proyectó recaudar no se cumplió, ocurre porque la actividad económica no se recuperó como se esperaba. En abril se recaudaron 40 millones de pesos menos que lo presupuestado y en marzo 140 millones de pesos menos, eso afectó a todas las provincias”, detalló.

Afirmó que ello viene perjudicando a Misiones, pero valoró que pese a ello la Provincia no se vio obligada a tomar deuda. “En lo que va del año 10 provincias tomaron deuda por 10 mil millones de dólares, Misiones no está en esa lista”, indicó.

A contramano de lo que ocurre a nivel nacional, Safrán indicó que la recaudación propia tuvo un aumento de 29 por ciento interanual. “Eso demuestra que a nivel provincial la actividad se mantiene”, argumentó.