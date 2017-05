Puntualidad, mate, “Chicho” Serna y el saludo boquense del gobernador

La indefinición del clima con el que amaneció el 1° de mayo en Posadas contrastó con el bullicio y el colorido de los militantes que colmaron las inmediaciones del Palacio de la Legislatura. Columnas de seguidores portando sus pancartas de adhesión, que fueron llegando desde temprano para rodear el edificio. Poco después de las 9 comenzaron a llegar los representantes de los tres poderes del Estado e invitados especiales.

La masiva concurrencia que asistió a la apertura de las sesiones de la cámara, dejó a las claras que la Renovación exhibió todo su poderío con vistas a las elecciones legislativas de este año. El típico cotillón político con miles de integrantes de diferentes agrupaciones del Frente Renovador se dio cita una vez más para acompañar el inicio de las actividades parlamentarias.

Como es costumbre, nadie se quiso perder la oportunidad de seguir de cerca las alternativas del discurso del gobernador Hugo Passalacqua en el inicio del período de sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes. A medida que los legisladores, ministros y funcionarios del poder judicial iban llegando, los medios acreditados aprovechaban para obtener alguna declaración. Fue así que distintos referentes del gobierno y de la oposición fueron dando su punto de vista sobre distintos temas del quehacer provincial y nacional.

A medida que el tenue sol iba asomando, la multitud iba acrecentando su euforia, con cánticos y aclamaciones el paso de los minutos, mientras el gobernador Passalacqua desarrollaba su discurso, que duró casi dos horas.

Dos minutos antes de la hora señalada, el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, ingresó al recinto y arrancó el primer aplauso de la mañana. A las 10 puso en marcha la sesión, el diputado Roberto Chas Robineau pidió un receso de cinco minutos para recibir al gobernador Hugo Passalacqua, y poco después el mandatario inició su discurso que finalizó al mediodía.

Ocupó el estrado de la Cámara junto al presidente de ese poder del estado, que en esta oportunidad estuvo flanqueado por el gobernador de Itapúa, Luis Gneiting; y a su vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, entre otros funcionaros. Antes, la diputada Alarcón tuvo a su cargo el izamiento de la bandera para lo cual Rovira invitó a todos a ponerse pie.

A las 10,16 Passalacqua cosechó el primero de los 60 aplausos que le brindaron a su mensaje de inauguración de sesiones en la Legislatura. Toda la Renovación cumplió con asistencia perfecta con hasta dos horas de anticipación.

En la primera fila, los invitados especiales, el ex gobernador y actual diputado Maurice Closs, aguardó anticipadamente el discurso. A dos asientos, el senador Salvador Cabral Arrechea, y luego la dirigente Julia Perié, quien ratificó su alejamiento del PJ y la formación kirchnerista a nivel provincial que responde a la conducción de Carlos Heller. Inmediatamente detrás de su hijo, el ex diputado nacional y ex intendente de Aristóbulo del Valle, Ramón “Moncho” Closs, junto al titular de multimedios Sapem, Raúl Castaño.

Cuando ya avanzaba la exposición del gobernador, arribaron juntos el senador Juan Manuel Irrazábal y el diputado radical de Cambiemos, Luis Pastori. El justicialista ocupó su lugar al lado de Closs, con quien compartió el mate además de varios comentarios durante la sesión. En otro sector, con un elegante vestido negro, la también diputada nacional Silvia Risko.

Cada vez que debió mencionar a su ciudad natal, Passalacqua la llamó “querida Oberá” como para no dejar dudas de su afecto. Igualmente, su voz se quebró hacia el final del discurso cuando agradeció a su familia, a sus amigos, a la militancia y a la gente de a pie que lo acompañaron siempre.

También aprovechó para despuntar su pasión futbolera, que comparte con Rovira. Le faltó gritar “¡Viva Boca!” pero su gesto lo dijo todo. Marcando una franja sobre el pecho agradeció su trabajo con los chicos a Mauricio “Chicho” Serna, el colombiano ex aguerrido marcador central de Boca. “Gracias Mauricio por lo que hacés por los niños de nuestra provincia”, dijo mirando hacia el sitio donde estaba el futbolista retirado, saliéndose de protocolo.

Mientras entre los diputados y los invitados, los mozos renovaban la ronda de mates, el aplauso más fuerte apareció cuando Passalacqua ratificó la distinción del Gobierno nacional “pero con criterio constructivo”, ratificó el objetivo de lograr la “sustentabilidad” para Misiones y prometió pelear por la coparticipación.

Hacia el final, más filosófico, repitió su agradecimiento al “conductor de la Renovación, que nos marca el Norte”, poniendo su mano sobre el brazo del presidente legislativo. “Estamos en momentos difíciles, en una duna árida que debemos repechar”. Subrayó que aun “sin la certeza de llegar al otro lado”, tenía la convicción del éxito con una fuerte.