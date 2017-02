“El orden en las finanzas públicas nos permite inaugurar viviendas todas las semanas”, afirmó Passalacqua

El gobernador presidió el acto de entrega de unidades habitacionales en Campo Grande y San José. Dijo que esta situación se verifica en Misiones por “el esfuerzo y el trabajo de todos los misioneros”.

Cuarenta viviendas fueron entregadas a sus adjudicatarios en la tarde de este martes, en las localidades de Campo Grande y San José, actos que fueron presididos por el gobernador Hugo Passalacqua. En el primer caso, se trata de 20 unidades del Programa de Emergencia Habitacional que lleva adelante el Iprodha. Y en la localidad de la zona Sur, son otras 20 correspondientes a viviendas tipo misioneras, que desarrolla el instituto de vivienda provincial. En ambos casos, son unidades de madera, con el fin de promover la forestoindustria.

En Campo Grande, el gobernador junto al intendente anfitrión, Carlos “Caco” Sartori, hizo hincapié en la posibilidad de continuar, a pesar de la coyuntura económica actual, con el programa de construcción y entrega de viviendas, esfuerzo que adjudicó “a todos los misioneros”, pero también a una administración de recursos ordenada, por parte del Estado provincial. “Misiones debe ser una de las pocas provincias del país que puede inaugurar viviendas todas las semanas, y eso es posible por el orden en el manejo de los recursos públicos y por el esfuerzo de todos los misioneros” aseveró.

“No hay forma de ejercer la responsabilidad política, no importan los cargos, los cargos van y vienen si uno se aleja de la gente. Porque uno no le ve la mirada, no ve las esperanzas, las desesperanzas, las angustias, para eso hay que estar cerquita”, insistió el mandatario.

Más tarde, en San José, en el histórico barrio Pindapoy, Passalacqua entregó las documentaciones a los adjudicatarios a quienes felicitó por formar parte de una pujante comunidad que tiene una profunda identidad propia, ligada al trabajo. Durante décadas Pindapoy fue fuente de desarrollo de cientos de familias por el legendario aserradero y la fábrica de cítricos.

“Y este barrio es un barrio histórico de Misiones, ustedes saben lo famosos que son, todo el mundo los conoce así que me siento más que halagado, me siento honradísimo de estar compartiendo esta reunión con ustedes. Repito esto no es un acto, tiene forma de acto porque hay un atril, un micrófono, pero esta es una reunión de la familia misionera”, remarcó el gobernador.

“Esto es de ustedes, ustedes se lo ganaron. En una provincia el tejido social lo hace la gente con su trabajo, con su esfuerzo”, subrayó cerrando su discurso.

El gobernador estuvo acompañado por el intendente local, Gabriel Tenaschuk, y todos los jefes comunales de las localidades aledañas que se acercaron a compartir el acto. También estuvieron presentes ministros y subsecretarios del Poder Ejecutivo provincial.

————