Emprendedores misioneros ya cuentan con una Caja de Crédito para hacer realidad sus proyectos

Con un capital inicial de 500 millones de pesos, la entidad abrirá por primera vez al público a las 8 de este martes. Durante la inauguración oficial, el gobernador Hugo Passalacqua destacó que el objetivo es generar fuentes de trabajo mediante el apoyo técnico y financiero a pequeños y medianos emprendimientos. La flamante Caja de Crédito ofrecerá préstamos de 30 mil a un millón de pesos a tasas de interés de entre 10 y 14 por ciento anual con seis meses de gracia y con plazos de pago que se extienden a un máximo de cinco años.

Para Passalacqua, la apertura de la entidad crediticia representa el momento más importante en los 14 meses que lleva de gestión. El obereño recordó que la economía esa ciudad de la zona Centro despegó gracias a una caja de crédito cooperativa que funcionó con mucho éxito y afirmó que la idea es repetir esa experiencia en toda la provincia.

“Acá van a estar los sueños de miles de misioneros que nunca tuvieron oportunidad de ir a pedir plata prestada a un banco, eso en Misiones tiene una relevancia particular porque todos los misioneros tienen una idea, en eso somos únicos”, indicó el gobernador, quien además remarcó que “ninguna provincia en el país se anima a fondear dinero para multiplicarlo entre la gente”.

Aclaró que la Caja de Crédito de Misiones solamente prestará dinero para trabajar, no para consumir. “Generar trabajo es una obsesión del gobierno misionero”, reiteró.

Enfatizó que la entidad, cuya sede está ubicada en avenida Uruguay 2848 de Posadas, no es un banco ni existe el propósito de convertirla en un banco. “Tiene esta dimensión y esta es la dimensión que seguirá teniendo, es a escala humana, es un banco amigo, para el que produce, sea chico o mediano. El que quiera una moto para hacer moto mandados, el que busque comprar una soldadora autógena para un astillero, el que quiera capacitación, el que tenga ideas nuevas, para todos ellos este es será el lugar donde buscar apoyo. Los bancos no suelen prestar para ideas nuevas, solo prestan para aquellas entidades que ya están funcionando, pues nosotros vamos a apostar a la capacidad de emprender del misionero”, indicó.

Durante su discurso de apertura, Passalaqcua se ocupó de agradecer al Gobierno nacional por aportar el primer fondeo que hizo posible la puesta en marcha de la entidad y a la Legislatura por sancionar la ley correspondiente.

Por su parte, el Secretario de Hacienda de la Provincia, Adolfo Safrán, indicó que el Fondo de Crédito comenzará a funcionar con 500 millones de pesos, 50 de ellos aportados por la Nación y los restantes 450 por la Provincia y destacó que el financiamiento, que será a tasas inferiores a las del mercado bancario, estará disponible para un amplio abanico de emprendimientos.

El presidente del Fondo de Crédito, Horacio Simes, explicó que se ofrecerán créditos de entre 30 mil y un millón de pesos, aunque anticipó que se articulará con entidades bancarias externas para ofrecer préstamos aún mayores.

La tasa de interés oscilará entre el 10 y el 14 por ciento y el plazo máximo de devolución es de cinco años, con seis meses de gracia.

Simes detalló que el proceso de obtención del préstamo cumple con los requisitos básicos de cualquier operatoria crediticia. “Constituimos garantías, verificamos solvencia patrimonial y en ese caso entregamos el préstamo, esperamos que en un plazo no mayor a los 45 días”, dijo.

Consideró que una vez otorgado el crédito, comienza el verdadero desafío, el de sostener el día a día de los emprendimientos. “Para eso tenemos un sistema de acompañamiento técnico permanente, tutorías de especialistas que van a acercarse a cada uno de los emprendedores para seguir de cerca a estos proyectos, queremos involucrarnos, ser parte del desarrollo de cada uno de ellos, porque creemos que de ahí va a surgir el crecimiento de la economía de la provincia”, indicó.

Aclaró que si bien la entidad tendrá su sede en Posadas, equipos técnicos recorrerán permanentemente la provincia para ofrecer asistencia a emprendedores de todo el territorio provincial.

JRC EP