Clase 2: muy buena serie de Juampy Koch en La Plata

El piloto de Leandro N. Alem, Juan Pablo Koch cumplió una gran serie en la primera fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional que se disputó en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata y se ubicó tercero en la primera batería.

El día empezó muy bien para el misionero debido a que en la segunda y definitiva clasificación, disputada en la mañana de hoy, pudo mejorar el octavo puesto del viernes y fue cuarto con un tiempo de 1m37s310/1000 y quedó a 135/1000 de Pablo Ortega (Fiat Palio) quien se quedó con la primera pole del año.

Ese resultado le permitió largar en la segunda ubicación en la primera batería. Desde que el semáforo se puso en verde Koch salió a buscar a Ortega y durante la primera vuelta hizo distintos radios de giro aprovechando el buen chasis que tiene pero no le alcanzó para pasar al tucumano.

El ingreso del auto de seguridad hizo que se achiquen las diferencias y se junten los tres primeros. En el relanzamiento, el misionero era más rápido en el curvón y las partes lentas y aprovechaba para buscar a Ortega, pero perdía en la recta y se debía cuidarse de Yamil Apud (Chevrolet Corsa) que tenía mejor motor.

Así transitaron las últimas cuatro vueltas. Koch nunca bajó los brazos en la busqueda de la punta y faltando una vuelta para el final Apud aprovechó su gran motor y en la recta metió el auto para pasar al piloto de Alem, que terminó en la tercera ubicación.

“Creo que dimos un gran espectáculo. Pero no entiendo lo de Apud, buscó un límite que no existe, con el motor que tenía buscó por un lugar inecesario, ni él sabe lo que tiene para tirarse por donde se tiró, después quedó claro que él era superior y me pasó por afuera bien ”, explicó Koch muy enojado por la actitud de Apud.

“Más allá de eso tenemos un gran chasis, en el curvón y en la parte lenta doblamos mejor y eso nos permitió seguir en la succión de Pablo (Ortega) pero después perdía en la recta y así se hizo dificil pasar y más acá donde hay pocos lugares de sobrepaso. Tenemos que mejorar en la recta para mañana ser protagonista”, comentó el misionero.

La Clase 2 tendrá su continuidad mañana desde las 12 con la disputa de la primera final del año que se podrá ver por la TV Pública. Koch largará desde la novena posición.

“Quiero agradecer a Yerba Maté Cbsé, Avelli Automotores S.A., Forestal Norte, Servando Menor S.A., Baterías Caden, Adolfo Sartori, Río Uruguay Seguro, Transporte Garay y Autopartes Sol, Fontana Neumáticos, que comenzaron un nuevo año en la Clase 2 del TN”

1RA SERIE TURISMO NACIONAL CLASE 2

LA PLATA





Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif. 1 2 ORTEGA PABLO PALIO 11;28,302 2 15 APUD YAMIL CORSA 11;28,511 0,209 3 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 11;29,070 0,768 4 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 11;29,618 1,316 5 8 MICHIELETTO ARIEL 208 11;30,523 2,221 6 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 11;31,750 3,448 7 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 11;32,220 3,918 8 25 CIAURRO MIGUEL TREND 11;32,802 4,500 9 39 ALBERONI IVAN KINETIC 11;33,488 5,186 10 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 11;34,658 6,356 11 57 SUAREZ EZEQUIEL KINETIC 11;43,751 15,449 12 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 6;37,442 1192:57;56,436 13 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 0,000 1192:51;18,994

Horarios-Clase 2

Domingo

12, Clase 2 Final a 16 vueltas ó 35 minutos