Imputaron a Parrilli, De Vido y Zannini por la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner

El fiscal Pollicita amplió las acusaciones en la causa por el supuesto encubrimiento de los iraníes en el atentado de la AMIA y pidió investigar al ex titular de la AFI y al ex ministro de Planificación, entre otros.

El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó hoy al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; al ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, y al ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia durante el kirchnerismo, Carlos Zannini, en la denuncia por supuesto encubrimiento agravado del atentado a la AMIA hecha por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros acusados.

Además, en un dictamen entregado al juez federal Ariel Lijo, el fiscal ordenó 31 medidas de prueba en la causa, entre ellas entrecruzamiento de llamados entre la ex Presidenta y todos los imputados del caso, desde enero de 2011 a diciembre de 2015.

El fiscal también requirió los registros de visitas a la Casa de Gobierno y a la quinta presidencial de Olivos en todos sus accesos entre 2011 y 2015, y, además, que se le informe sobre los ingresos a ambos lugares, sede de la actividad de la ex Presidenta, de los demás imputados según el dictamen de 12 carillas al que accedió Télam.

Pollicita pidió investigar a cuatro nuevos acusados a raíz de la denuncia de Nisman por supuesto encubrimiento de los iraníes imputados por el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, a raíz de la firma del fallido Memorándum de Entendimiento con Irán: De Vido, Parrilli, Zannini y a la ex Procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona.

De esta forma, se sumaron a los ya denunciados por el fallecido Nisman en enero de 2015 la ex presidenta Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el piquetero Luis D Elia, el líder de Quebracho Fernando Esteche, el diputado Andrés Larroque, el ex juez Héctor Yrimia, el presunto espía Allan Bogado y el sindicado como nexo con Irán, Jorge Khalil.

“Conforme surge de las constancias arrimadas al expediente, corresponderá investigar el rol que pudo haberles cabido en las maniobras denunciadas a otros funcionarios del anterior gobierno nacional, tal es el caso de Julio Miguel De Vido, Oscar Parrilli, Carlos Alberto Zannini y Angelina María Esther Abonna”, consideró Pollicita.

Según explicaron a Télam fuentes judiciales, la decisión de incluirlos en la investigación pese a que Nisman no los denunció, se tomó tras acceder a las escuchas ordenadas en el marco de la causa por la investigación del ataque a la AMIA y determinar que los cuatro aparecen nombrados en reiteradas ocasiones y bajo distintas circunstancias vinculadas a la investigación.

De hecho, el fiscal aguarda informes pedidos a organismos oficiales para determinar si amplía aún más la imputación a otros ex funcionarios kirchneristas.

(Telam)