Continúan buscando a Francisco Romero

Luciana Leguia, madre de Francisco Romero, el joven de 16 años del que desconocen su paradero desde el 5 de febrero, habló con Radio Libertad de Posadas. “Lo único que pido es que el vuelva o si alguien lo ve o tiene algún dato lo diga porque lo estamos buscando”.

El joven fue a visitar a su padre el domingo y no regresó hasta el momento.

“El domingo a las 20 horas entre el trayecto, cuando venía de la casa de su papá a mi casa, no llegó. Lo vieron por la calle el domingo en cercanías de López y Planes y Santa Catalina a las 20, ese fue el último registro que tuvimos”, sostuvo Luciana.

Salió de su casa sin teléfono celular, por lo que no pudo comunicarse a través de ese medio. “Vivimos a diez cuadras de distancia o sea que el trayecto es de quince minutos. A las 20 estaba saliendo y su papá me avisó que venía para mi casa y de ahí ya no supinos nada. El celular lo dejó en mi casa”.

Luciana considera que al salir de su casa las relaciones y situaciones dentro del hogar se encontraban en total normalidad:”No hubo ninguna situación grave como para que el no pueda volver a su casa. Por supuesto que, el pudo haberse ido voluntariamente también, lo estamos considerando. Y sea como sea, lo único que pido es que el vuelva o si alguien lo ve o tiene algún dato lo diga porque lo estamos buscando”.

Francisco mide alrededor de 1.75, tez morocha, pesa aproximadamente 80kg. El último día que lo vieron sus padres llevaba una remera blanca y una bermuda negra con flores, calzaba panchas azules y portaba una mochila negra con rayas verdes.

La denuncia fue realizada el 5 de febrero, día en que no regresó a su hogar “El mismo día que no apareció estuve esperando en mi casa, salimos a hacer una recorrida e inmediatamente el lunes a primera hora hicimos la denuncia en la comisaría segunda”.

“Si él nos escucha o alguien lo ve, pedimos que se comunique porque lo estamos esperando. Agotamos todas las instancias de gente conocida, familiares, amigos, lugares por donde podría estar. Armamos cadenas para pedir datos, si hay algún amigo o compañero de la escuela o lugares adonde el concurría y tengan algún dato que por favor se acerque a la policía o que se comunique con la radio o con nosotros, está mi teléfono. También hicimos carteles en la costanera y en el centro para pedir por favor que si alguien lo ve no dude en comunicarse”, reiteró su mamá.