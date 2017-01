Sube de tono la pelea entre vecinos en el barrio San Gerardo

La pugna entre vecinos del barrio San Gerardo va sumando nuevos capítulos. Como si se tratara de una pelea entre Montescos y Capuletos, en la que muchas veces se produjeron corridas, pedradas y hasta algún machetazo. Misiones OnLine recorrió el barrio y habló con varios vecinos que contaron su versión.

El enfrentamiento se da entre dos familias en pugna: los Sánchez y los Salinas. Las dos partes se acusan mutuamente y ya hubo algunas escaramuzas. Por un lado, los Sánchez, un matrimonio de sexagenarios que habita una esquina frente a la plaza del barrio. En el frente de la vivienda hay varios vidrios rotos y una parte del frente de madera cuarteado –según dicen- por el accionar de los Salinas. En el móvil policial parado en la puerta de la casa de los Sánchez, dos policías se tumban en las butacas a esperar que el tiempo pase.

Cada uno cuenta su historia, cada uno emite su verdad. Las versiones –opuestas y antagónicas- tienen un solo denominador común: la antipatía y la pica que se tienen entre ellos. Un encono que nadie sabe explicar cómo surgió, pero que está provocando malestar en todo el barrio.

Los Sánchez insisten con que los Salinas se dedican a robar y a sembrar el terror. Los Salinas se defienden diciendo que son ellos los que se dedican a provocar a todo el mundo.

La casa de la familia Salinas

Un viejo mango plantado en la puerta da buena sombra en el frente de la casa de los Salinas. En el corredor techado, reposa en una silla de jardín un hombre con el torso descubierto. -¿Es la casa de la familia Salinas?, pregunta el cronista. –Sí, qué quiere, contestó con tono poco amigable.

A su lado, sobre la vereda, se encuentra una de las hermanas Salinas, que recrimina al medio, por haber “escrachado a la familia”. No quiere hablar y manda a llamar a su madre. Al rato, aparece una mujer de aspecto apacible y amigable. Es dada al diálogo y no tiene problema en contar su verdad.

“En primer lugar le digo que yo trabajo. (los Sánchez) se viven quejando de nosotros, pero nosotros no los molestamos. Me duele que mi hijo falleció hace 19 años en un accidente, y ellos dicen que murió por chorro. Eso es una calumnia”, asegura.

“Yo no los registro, ellos son nuevos en el barrio, yo trabajo en barrido y ellos me provocan. No es verdad que yo apaño a mis hijos, no digo que ellos son santos, pero harán sus cosas en otro lado, porque acá no los dejo que toquen ni una aguja, se los puede decir los de la sexta”.

La mujer asegura sentirse mal por todo lo que andan diciendo de sus hijos y acusa a los Sánchez de ser ellos los violentos: “ese día que pasó todo el problema, fue el hombre el que salió con un machete. Como yo le dije al jefe de la sexta, mis hijos serán lo que serán, pero o molestan a nadie, y ellos no solo me molestan a mí, tienen problemas con todo el mundo, viven provocando”.

Lo cierto es que la serenidad de un barrio de gente de clase trabajadora como cualquier otro de Posadas, por estos días se ve interrumpida por la rivalidad de estas dos familias.