Todos los días podemos hacer simples acciones para evitar que el mosquito Aedes aegypti se reproduzca

Reforzando aún más los trabajos de prevención contra el Aedes aegypti para evitar el dengue, chikungunya y zika en Misiones, el Ministerio de Salud Pública de Misiones, recomienda a todos los misioneros llevar adelante una serie de acciones diarias que colaboran a la eliminación de criaderos y mosquitos adultos en los domicilios.

Con sólo 5 o 10 minutos diarios podemos hacer algo para prevenir los criaderos del Aedes aegypti, transmisor de zika, dengue y chikungunya. Todos los objetos que acumulen agua pueden ser un posible lugar donde se críen mosquitos. Acercarmos simples acciones que pueden realizar de lunes a domingo, y repetirlas semanalmente y cada vez que llueva.

Lunes

Damos vuelta y cambiamos todo lo que acumule agua: los objetos que acumulan agua en tu casa pueden tener huevos de mosquito. Por eso es importante vaciarlos, lavarlos bien y dejarlos secos, siempre dados vuelta o bajo techo.

Martes

Cambiamos el agua de floreros y bebederos: en cualquier objeto que contenga agua, el mosquito puede poner huevos. Por eso, si tenés floreros o bebederos de agua para mascotas, es importante que los vacíes, los laves y los vuelvas a llenar día por medio.

Miércoles

Cepillamos y lavamos las cámaras de los desagües: este es uno de los lugares preferidos del mosquito. Por eso es importante que las cepillemos y limpiemos con frecuencia.

Jueves

Tapamos los tanques de agua: si tenés en tu casa un tanque o cisterna que acumule agua en el exterior, tapalo completamente. Y si no podés taparlo, ponele un mosquitero.

Viernes

Tiramos todo lo que no usamos: en los espacios al aire libre siempre acumulamos cosas que quizás no necesitamos. Esas cosas son ideales para que el mosquito ponga sus huevos. Hoy juntá todo lo que no uses, ponelo en una bolsa y sacalo para que lo retire el recolector.

Sábado

Cortamos el pasto: todos los lugares que conserven agua pueden ser un criadero del mosquito. Por eso, si tenés un lugar al aire libre con pasto, mantenelo corto, dejá la superficie limpia y revisá que no tengas plantas con agua acumulada en las hojas.

Domingo

Liberamos canaletas: si tenés una canaleta al aire libre, liberala de hojas y tierra para que circule el agua. Después cepillá los bordes y revisá que tenga bien la inclinación para drenar.