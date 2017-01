Desde mañana reinicia el programa Ahora Misiones con miras a la venta de útiles escolares

El Vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Nicolás Trevisán confirmó que desde mañana vuelve a estar vigente la financiación de hasta en 6 cuotas con un 20 por ciento de descuento. También se mantienen las ventas en 12 y en 18 cuotas sin intereses.

El empresario y vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Misiones, sostuvo en comunicación con Radio República que es optimista para el panorama económico de este año.

“Va a ser un año bueno para el país, pero para Posadas y Misiones en general me parece que nosotros estamos en una situación atípica, porque tenemos que ver cómo se resuelven las cuestiones, como por ejemplo las asimetrías. Trabajar para ver si logramos que la Nación nos dé algún tipo de beneficio con el fin de que podamos ser más competitivos. A modo de ejemplo los aportes por los trabajadores que hice en argentina es igual a que los salarios que percibirían los mismos empleados en Paraguay”, dijo. A ello agregó que un empresario posadeño paga de aportes el equivalente de un sueldo en Paraguay.

Nicolás Trevisán, Vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria. – Radio República.

Asimismo negó que la rentabilidad del comerciante o empresario posadeño sea mayor a la de su par paraguayo. Ahí habló del volumen de venta que es significativamente mayor. “El tema es el volumen. Argentina necesita márgenes más grandes para que nos quede la misma rentabilidad que le queda a alguien en Paraguay”.

En tanto el empresario sostuvo que desde mañana se reinicia el programa Ahora Misiones, en un momento ideal donde los padres ya comienzan a buscar los útiles escolares. “Podes pagar en cuotas, en hasta 6 cuotas y te devuelven el 20 por ciento. Se mantiene la propuesta porque fue algo que resultó muy bueno. Se aplica también en ventas de mayor volumen las 18 cuotas donde el comprador es beneficiado en el primer mes. Es una medida súper conveniente porque está pensado para favorecer al consumidor. Los misioneros nos tenemos que sentir orgullosos de tener este plan que incluso es más conveniente que el Ahora 12 y el Ahora 18”, argumentó.

Finalmente respecto al proyecto del Gobierno Nacional respecto a las modificaciones a la ley de ART, consideró que bajar la indemnización es muy importante a su criterio, porque es una traba a la hora de contratar personal nuevo. “Uno cuando contrata no sabe si ese trabajador está realmente preparado para hacer la tarea y va a rendir lo suficiente. Creo que hay que reducir el costo de los aportes, hay que bajar el costo laboral. Por ejemplo es buena la medida de reducir los feriados puente, porque el comercio no trabaja, y esto no es competitivo para el sector privado, salvo si vivís en una ciudad turística, sino el feriado puente te perjudica”.