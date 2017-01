Pitbulls en Posadas: los vecinos del barrio Cocomarola Oeste siguen aterrorizados a una semana del ataque

Aunque ya se habían registrado varios episodios de ataques de los canes, el sábado pasado la situación tuvo una escalada inesperada, cuando cuatro perros de esa raza destrozaron a un cachorro caniche que estaba en un garaje, a tres casas de la del dueño de los pitbulls. Pese a las medidas tomadas desde entonces, los vecinos siguen con miedo de que se repitan los ataques.

El presidente de la comisión barrial, Antonio Suárez, relató que a eso de las 5 y media de la tarde del sábado pasado el propietario de los pitbull dejó la puerta abierta y se le escaparon 3 perros que lograron ingresar a una casa donde estaban jugando 3 nenas con un caniche. Los pitbull lo agarraron, lo arrastraron hasta el portón y lo atacaron hasta matarlo.

Suarez informó del hecho a la policía –donde radicó una denuncia- y a las autoridades del IMuSA, porque lo que está en peligro es la integridad de los niños de la cuadra con la actitud violenta de estos perros. “Los vecinos corrimos todos a la casa donde estaban las nenas pero entre los 3 perros lo agarraron al caniche lo arrastraron hasta el portón pero no logramos separarlo, a pesar de que les tirábamos piedras y palos, y lo destrozaron”, dijo.

“Es una vergüenza, un desastre que pase esto. Esos perros son asesinos. El dueño no estaba, solo estaba la señora. Nos acercamos para hablarle para que trate de separar a los perros, pero parece que hasta ella tenía miedo. Nos insultó y culpó a unos chicos de que habían dejado abierto el portón”, contó el hombre indignado.

En la casa donde están los perros agresivos, optaron por no hablar con los periodistas de Misiones OnLine.

Las autoridades del IMuSA se hicieron presentes ayer para ver de cerca la situación. Según los vecinos el dueño de los pitbulls tiene en su casa un criadero para la venta. Ahora, el dueño tiene entre 3 a 4 días para sacar a los perros de esa propiedad.

También se hizo presente una comisión policial, que les garantizó a los vecinos que se tomaron todas las medidas pertinentes para que no vuelva a ocurrir otro hecho de estas características.

Sin embargo, Suárez advirtió que “yo como presidente del barrio voy a hacer todo lo posible para que estos perros se vayan de acá. No queremos que lo tomen a mal, pero las imágenes que se vieron en el video son muy claras. Si no sacan a los perros vamos a hacer una denuncia penal”.

Aterrorizada

Carolina es una vecina que está aterrorizada por la situación. Relata en detalle lo que ocurrió el sábado pasado, cuando los perros de raza pitbull “destrozaron” a un caniche. Su testimonio coincide con el del presidente del barrio.

“El perro caniche estaba durmiendo. Las nenas estaban jugando. Una vecina comenzó a gritar, porque los pitbull habían salido porque el portón había quedado abierto. Una de las nenas comenzó a gritar desesperada, porque salió el caniche y lo agarraron los tres perros, lo trajeron hasta la esquina y desataron toda la furia contra el otro perrito”, contó la mujer a Misiones online

De acuerdo al relato, en el momento del ataque, se encontraba una hembra y dos machos. “Uno lo estiraba del cuello el otro de la pata… se me pone la piel de gallina de solo pensar qué hubiera pasado siagarraba a la criatura”, dijo la vecina.

Según comentó los propietarios de los perros son gente difícil, con la que no se puede hablar: “con esta gente no se puede hablar. No son dueños responsables. Esta es la segunda vez que pasa esto. Si no salía el perro la agarraba a la nena, que debe tener unos 5 años”

Calificó a los propietarios como “maleducados, y atrevidos. “La señora solo insulta. No atienden ni a la policía ni a los del Imusa”, concluyó