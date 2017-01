Ese abrazo tan deseado: una madre se reencontró con sus hijos que viven en Jardín América, después de 30 años

La historia de los hermanos Velázquez es ciertamente conmovedora. Pasaron más de 30 años para que volvieran a reencontrar a su madre, que se había ido a vivir a Paraguay porque perdió la tenencia de sus hijos. Ellos no desistieron ni bajaron los brazos y siguieron buscándola hasta que, hace pocos días, lograron dar con ella a través de Facebook.

Claudia Velázquez tiene ahora 35 años. Cuando su mamá se fue tenía apenas 4. Es la segunda de 5 hermanos que su mamá tuvo con su padre. Las cosas no andaban bien entre ellos y terminaron separándose, cuando el más grande, Denis, tenía 6, un par de mellizos que tenía 3 y la más chiquita que tenía casi 2 años.

La historia del reencuentro. Claudia y sus cuatro hermanos no pudieron disfrutar de la madre, que se separó de su padre y se fue a vivir a otro lado. Fueron muchos años de separación, más de 30, y finalmente volvieron a reencontrarse a fines del año pasado.

“Distancia, distancia absoluta. Después que se separó de mi padre, tenía una restricción de visita, por cuestiones personales y legales. Eso fue parte de la historia de ella y de la separación”, contó Claudia que esta mañana dialogó con Radio Libertad.

“Somos cinco hermanos –cuenta-, mi hermano mayor, Denis, tenía 6 años cuando mi mamá se fue, yo tenía 5, los mellizos 3 y la más chiquita tenía casi 2 años. En aquella época las mujeres no tenían tantos derechos como ahora y mi papá obtuvo la tenencia y nos crio junto con otra señora. Pero nosotros seguimos buscando a nuestra madre por todas las formas y por todos los medios. La buscamos mucho pero no pudimos dar con ella porque se fue a otro país y no había manera de encontrarla. Gracias a la tecnología ellalogró contactarse con nosotros. Mi mamá tuvo otros 7 hijos, y mi papá tuvo 4 hijos más; con lo cual en total somos 16”

Claudia dice que los hijos que su madre tuvo en Paraguay querían brindarle como obsequio el reencuentro con los hijos que había dejado en Jardín América. Empezaron a buscarlos, a través de las redes sociales, hasta que un día dieron con Denis y se produjo la magia.

“Muchas veces tuvimos indicios pero ella nunca aparecía. Nos enteramos el pasado 27 de diciembre, cuando mi hermano recibió un mensaje avisándole que nuestra madre estaba viva y que quería vernos. Mi hermano avisó al resto de la familia. Tratamos de cotejar la imagen con una foto vieja que conservábamos y comprobamos que estaba muy cambiada. Ver esa primera imagen nos llevó a preguntarnos si era o no, pero cuando mi hermano Denis llamó por teléfono y mi mamá dijo ´hola´, él le dijo ´hola mi vida, ¿cómo estás?”, fue el disparador para el mar de lágrimas el que se sumieron todos.

“Necesitábamos reconocer la voz y fue algo mágico. Desde el corazón supimos que era la mamá que estábamos buscando”

Dos o tres días más tarde se concretó el encuentro en Ciudad del Este, donde la mamá de Claudia se fue a vivir cuando abandonó Jardín América.

“Una historia de 30 años de una hija sin su mamá, recibí ese abrazo extraordinario que fui a buscar y ella me pedía perdón por habernos dejado”, relató emocionada al recordar el momento.

Finalmente Claudia aseguró que, junto a sus hermanos, decidieron que la historia se haga pública porque en Misiones hay muchas familias que como la de ellos vivieron situaciones parecidas.

“Decidimos contar nuestra historia para que la gente pueda vivir su historia personal. Misiones es una provincia que se caracteriza por historias parecidas a la nuestra y queremos demostrar que hay esperanza, que hay fe y nuestro reencuentro tiene que servir para que otra gente se vea reflejada”