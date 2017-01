Madereros de Misiones aseguran que pueden construir casas de mejor calidad a precios más bajos que los chinos

Desde la Asociación de Madereros y Aserraderos del Alto Paraná (Amayadap) afirmaron que la alternativa misionera de viviendas de madera es superadora a la que ofrece China al Gobierno nacional para paliar el déficit habitacional. Cristian Gruber, presidente de la entidad indicó que “mientras se habla que la oferta China es de 600 y pico de dólares por metro cuadrado -que serían más de 9 mil pesos- nuestra oferta es de 4 a 5 mil pesos el metro cuadrado, que con terminaciones y todo se puede ir, con IVA incluido, a 6 mil pesos el metro cuadrado”.

Además afirmó que hasta el momento no han visto los pliegos y que los números que se manejan están en el aire. “Lo que pensamos es que tenemos una alternativa superadora a lo que vienen a ofrecer de afuera. Estamos proponiendo que la oferta misionera no quede afuera, porque funciona, está probada acá y en otras provincias y en el resto del mundo”, dijo en diálogo con la emisora LT 17.

El empresario confirmó que ya han tenido contacto con autoridades nacionales a las que les han planteado la situación para que se tenga en cuenta a la industria nacional porque “hay que tener en cuenta que no se trata solamente de hacer algo importado o algo nacional, sino que es una cuestión de financiamiento, porque los chinos lo que quieren es invertir, pero no dando dinero sino entregando mercadería, en este caso las viviendas en lugar de prestar los dólares o los yuanes. Quizás, si tuviéramos otra oferta crediticia que no sea la de los chinos, podemos utilizar la mano de obra y la industria nacional para generar la misma infraestructura de viviendas que está haciendo, por ejemplo, Salta”, opinó.

Luego sostuvo: “Queremos demostrar que nuestra oferta es válida, es competitiva, es rápida, accesible y de calidad y no necesariamente un sistema constructivo que viene de otro lado es mejor de lo que hay acá”.

Con respecto a las posibilidades de abastecimiento, Gruber señaló que hay suficiente capacidad para abastecer la demanda del mercado interno. “Actualmente tenemos una sobreoferta de madera, porque hay muchos aserraderos que están trabajando con poco uso de su capacidad industrial y porque hay carpinteros en todo el país”.

Asimismo, con relación a la mano de obra que emplea la industria maderera, Gruber apuntó que se está trabajando muy fuerte en el tema de la capacitación a través de las distintas asociaciones de madereras. “Muchos de estos trabajos son panelizados, la carpintería de obra no es una cuestión complicada. Hay mucha gente que hoy hace trabajos de construcción en seco, así que con eso se puede trabajar tranquilamente”.

Con relación al balance que ha dejado el año 2016 para la actividad, Gruber dio a conocer algunos datos poco alentadores: “La madera se ha quedado atrás en lo que es actualización de precios –dijo-, y ha habido una baja en los volúmenes de producción”. Además indicó que “la apertura de las importaciones y el sobre stock motivó que se produjeran despidos… son situaciones que se fueron dando y que hicieron estragos en la actividad”

En cuanto al impacto que tuvo el aumento del costo de la Energía, el titular de Amayadap señaló que muchas empresas del sector están analizando la posibilidad de generar su propia energía, para evitar el pago de la factura eléctrica”.