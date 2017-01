“No hay que caer en la tentación de reducir impuestos” dijo Passalacqua

Fue al inaugurar obras en Mártires y General Alvear. Ratificó así el rumbo de las políticas de Gobierno y remarcó que “un Estado que no recauda se vuelve débil y ausente”.

En el marco de la inauguración de obras en los municipios de Mártires y General Alvear, el gobernador Hugo Passalacqua ratificó una vez más el rumbo del Gobierno en donde la cuestión tributaria es uno de los pilares por el fin social y de redistribución hacia los sectores más vulnerables. “Van a venir, ya estoy escuchando, que hay que cobrar menos impuestos por eso me van a escuchar seguido decir que eso es una enorme mentira, si uno cae en la tentación de menos impuestos porque así supuestamente el país despega, el Estado se va a achicar, la Municipalidad se va a achicar, la Provincia se va a achicar y esto (por la obra pública) no se va a poder hacer, las escuelas no se van a poder hacer, los CAPS no se van a poder hacer”, remarcó el mandatario. “Al Estado le cuesta mucho juntar el dinero y hay que ser muy inteligente y seguir el camino que nos marca la gente para ir a poner esas pocas monedas que hoy tenemos y no fallarle a la gente aunque sean tiempos duros”, insistió.

“El esfuerzo de ustedes, de los misioneros nos va a sacar adelante y no caigamos, repito, en la tentación de pensar que menos impuestos es mayor crecimiento. Esto no es así, es al revés, a menos impuestos los ricos van a ser más ricos y las sociedades postergadas van a estar más postergadas, esa es la única realidad, ya la vivimos y es así”, subrayó el gobernador al dejar inaugurado el Centro Cívico, en la localidad de General Alvear. La obra significó recursos de Rentas General de más de siete millones de pesos, y en sus instalaciones se ofrecerán varios servicios a la comunidad como son: el Registro de las Personas, una oficina del IPS, el Juzgado de Paz, la Municipalidad y el Concejo Deliberante, entre otras prestaciones.

Antes, el mandatario dejó habilitado un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), y un puente, distante unos quince kilómetros del casco urbano de Mártires. Ambas obras son de vital importancia para los vecinos, porque significan respuestas a demandas largamente esperadas. En el caso del centro sanitario, la particularidad de la sencilla ceremonia la aportó el vecino don Otto, que fue quien donó el terreno en el cual fue emplazada la obra. Don Otto tiene 103 años y durante décadas había esperado que su comunidad contara con un centro de Salud. La alegría del anhelo cumplido, visible en los gestos del anciano, fue destacado por Passalacqua, quien le expresó su gratitud por su lucha y constancia.

Minutos después, la comitiva se trasladó hacia el lugar en el cual se dejó habilitada una obra en el marco del plan Cien Puentes. El ducto conecta una amplia zona rural ubicada en el límite entre Mártires y San Ignacio.

El gobernador estuvo acompañado por los intendentes de las citadas localidades; el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad; el ministro de Salud Pública, Walter Villalba; y otros funcionarios del Poder Ejecutivo provincial.