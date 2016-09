Avanzan a pleno los preparativos para la Feria Forestal Argentina 2016

Abrirá sus puertas el jueves y se extenderá hasta el domingo en el Parque del Conocimiento. Habrá más de 400 stands en los que se expondrá lo más moderno en tecnología aplicada al sector. En paralelo se desarrollará una feria gastronómica en la que se ofrecerá degustaciones de productos regionales. Las conferencias técnicas girarán en torno a tres ejes: energía, opciones de financiamiento y forestoganadería. La entrada costará 100 pesos por grupo familiar. Menores, jubilados y estudiantes universitarios tendrán entrada gratuita. Se sorteará una vivienda de madera.

La mayor muestra del sector forestal del país abrirá sus puertas el jueves en el Parque del Conocimiento, en Posadas. La semana pasada se comenzaron a acondicionar los salones y a montar los stands y en los próximos días llegarán las máquinas. Los organizadores prometen que será una de las ediciones con más brillo. “Vamos a tener una cantidad importante de tecnología para la primera transformación de la madera, como nunca antes tuvimos, empresas italianas, alemanas, chilenas, uruguayas, van a venir a mostrar lo último en tecnología a nivel mundial”, anticipó Josué Barrios Ledesma, presidente de la Feria Forestal.

Indicó que este año la Feria se desarrollará en un escenario diferente, ya que por un lado el panorama económico presenta dificultades para el sector, pero por otro lado, la apertura de las importaciones y el tipo de cambio son apropiados para incorporar tecnología. “Las nuevas condiciones permiten que empresas que antes no venían, porque no podían vender su tecnología, hoy sí estén. Nosotros pensamos que estamos mal, pero estas empresas que ven las cosas más a mediano plazo, ven que el desarrollo forestal en argentina va a seguir creciendo, sino no vendrían”, dijo.

Detalló que en esta edición habrá más de 400 expositores divididos en varios espacios: en el Salón del Mueble y la Madera se presentarán quienes ofrecen servicios para la forestoindustria, habrá un sector exclusivo para muebles y en el Salón de la Innovación estarán la maquinas para la tercera transformación.

En paralelo se realizará la “Feria de alimentos de Misiones a su mesa, sabores de la selva”, cuyo objetivo es promover el consumo de alimentos misioneros y su industrialización. “Va a haber un pabellón con degustación de exquisiteces misioneras”, adelantó.

Pero la Feria Forestal no se trata solo de una exposición, también se desarrollará un ciclo de conferencias técnicas que girarán sobre tres áreas específicas. “Vamos a hablar de energía, vamos a poner en escena todos los tipos de energía alternativa que se pueden generar; el Banco Nación brindará información relacionada a líneas de crédito orientadas al sector y el tercer eje será la foresto ganadería, mostraremos los avances que tuvo esto de plantar árboles y producir alimentos en un mismo espacio, creemos que en los próximos años toda la forestación que se haga va a ser con este doble propósito”, remarcó Barrios Ledesma.

La Feria Forestal abrirá sus puertas el jueves y se desarrollará hasta el domingo, permanecerá activa de 10 a 19 horas. La entrada es de 100 pesos por grupo familiar. “Queremos que la gente conozca el sector de la forestoindustria que genera más de la mitad de los puestos de trabajo de la provincia”, señaló.

Otro de los “ganchos” para atraer al público será el sorteo de una vivienda de madera, del que se podrá participar en forma gratuita con el único requisito de completar un formulario. “El objetivo es promover las viviendas de madera. Podemos solucionar los problemas habitacionales del país, tenemos la materia prima y la capacidad industrial para hacerlo”, consideró.

JRC EP