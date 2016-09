María Creuza vuelve a Misiones para deleitarnos con los clásicos de la canción brasileña

La intérprete, una referente de la música brasileña, contó cómo será el show que dará el próximo 24 de septiembre en el auditórium del Montoya. Adelantó que no faltarán los clásicos que marcaron su carrera. Entradas en venta en la boletería del Montoya o a través de comprasmisiones.com.ar..

“Es un placer volver, reencontrarme con el público es lo más importante para mí. Más acá en Argentina, por toda la calidez con la que me reciben” dijo la artista. Resaltó que los aplausos del público son lo más importante que recibe el artista en el escenario y destacó la calidez de los argentinos para con ella y sus músicos.



La cantante contó desde Buenos Aires y con perfecto castellano, cómo será el show que dará el sábado que viene desde las 22 horas en el auditórium del Monoya, y al que definió como una “especie de paseo, de racconto sentimental” por los temas que marcaron su carrera.

Explicó que en la gira habrán muchas de esas canciones que la marcaron de joven como “Você abusou”, “Eu sei que te voi a amar”, “Garota de Ipanema”, porque el público espera cantarlas junto a la artista. Explicó que siempre ve feliz que el público espera esas canciones y las poesías de Vinicius.

Adelantó que su presentación del próximo 24 de septiembre será un show de clásicos, “de mi repertorio, que me acompaña hace mucho tiempo”. Una especie de retrato de Brasil, por supuesto con Vinicius de Moraes y con otros importantes compositores brasileños, por ejemplo como Dorival Caymmi.

Definió que “será una especie de paseo, de racconto sentimental, digamos así, de los temas que marcaron durante todos estos años mi repertorio”. Se mostró feliz del grupo de músicos que la acompañan, diciendo “tengo la alegría de destacar que dos músicos jóvenes argentinos en mi banda” (Facundo Ciminelli, en bajo y Esteban Rotunno, en batería). De vez en cuando los mezcla con músicos brasileños para que se vea que la música no tiene barreras con respecto a talento y a la forma de interpretar. Y en teclados Víctor Díaz Vélez, su maestro, su director musical, que su marido, y es argentino (de Córdoba) contaba.

Recordó que emocionado el show que dio ante un Gran Rex repleto junto a Toquinho en junio de este año. Allí donde con esas anécdotas, la poesía, los sonidos y la melodía sin tiempo que es la Bossa Nova deleitaron a una multitud.

Durante la charla exclusiva con MisionesOnline evocó su último show en Misiones y destacó como fue recibida por los asistentes al show. Dijo que en esta nueva visita espera volver a estar cerca del público y poder compartir una grata noche de música.

Lamentó no poder quedarse a conocer más la ciudad y disfrutar del trato con los misioneros, pero destacó que el encuentro durante el show es muy valioso para ella.

Dijo que si bien a veces quiere hacer la vida de turista, no la de músico, la pasión que se genera al estar en el escenario es tan grande que no piensa abandonar la música nunca. “es muy grande la pasión por cantar” dijo feliz.

“La forma con la que las personas me brindan esos aplausos y el cariño que me dan en los show hace que me sienta abrazado por todos ustedes” dijo Creuza. Quien agradeció a todos por las infinitas muestras de cariño que recibe cada vez que sale de gira.

Maria Creuza es una de las mejores voces de la Bossa Nova, ese legado de Vinicius y Tom Jobim, que tiene una armonía y una cadencia muy rica que atrapa. Y por más que no se entienda todo el idioma, es tan rica que enseguida la persona se prende, aunque sea por el ritmo.

Aunque muy ligada a los clásicos, no deja de pensar en la actualidad. Dijo que está trabajando con nuevos compositores para grabar un nuevo disco. Pero aclaró que siempre hay lugares reservados para las canciones que la gente le pide escuchar. Dijo que es “un trabajo nuevo, sin abandonar mi esencia, pero dentro de lo que se está haciendo ahora”.

