Piden que vaya a juicio el arenero Simon, acusado de haber golpeado durante años a su mujer

La Fiscalía de Instrucción 7 de Posadas pidió que el empresario arenero Carlos Simon (50), que se hizo conocido a nivel nacional por la difusión de un video en el que golpeaba sin piedad a su ex mujer Nancy Chamula en Oberá, fuera a juicio por una causa que se le inició por otra agresión que cometió contra la mujer, en San Ignacio, en noviembre de 2014.

El delito que le imputan es el de “lesiones calificadas por el vínculo”, que prevé una pena de hasta dos años de prisión.

El llamado Caso Chamula cobró repercusión por la valentía de la víctima de subir a youtube las imágenes de una de las tantas agresiones que asegura haber sufrido en los 18 años de matrimonio que tuvo con el acusado. Ella decidió mostrar eso en Internet para que la violencia de género que ella sufría tuviera visibilidad.

En noviembre de 2014, tras un fin de semana largo, Nancy contó: “Hace 3 años estamos separados con divorcio de por medio. El video es de una golpiza que me dio hace un año y medio, pero este domingo me volvió a pegar. Si bien hay tres causas elevadas a juicio y una orden de restricción, en dos oportunidades me agredió”.

En el video se ve al hombre golpeando a la mujer en una empresa de repuestos para autos de Oberá.

En cuanto al episodio que inició la causa que ahora irá a juicio, Chamula detalló en su denuncia que se encontraba con sus hijos y una familia amiga disfrutando del fin de semana largo en el Club de Río en San Ignacio. Sin embargo, todo viró en drama al cruzarse con Simon en la localidad. “Me golpeó, me arrancó los pelos y después me puso una pistola en la cabeza, ahí logré acelerar y zafar sino me mataba”, afirmó.

La Justicia comprobó que hubo agresión. El juez Carlos Jorge Giménez fue quien instruyó la causa y en su momento ordenó detener al arenero.

Finalmente, Simon recibió la excarcelación, con la expresa prohibición de acercarse a Chamula, a quien se le proveyó de un botón antipánico.

Ahora, la defensa del empresario puede oponerse a la elevación a debate, que está por cumplimentar Giménez. Si hay apelación, deberá expedirse una cámara de alzada.