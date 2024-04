Habló la médica arrepentida en la causa contra el misionero Aníbal Lotocki: “Es un psicópata y un asesino”

La doctora Silvina Fernández, quien anteriormente trabajó en la clínica de Aníbal Lotocki, brindó su testimonio en el caso contra el cirujano misionero por la muerte de Cristian Zárate. La doctora se refirió a su experiencia con Lotocki en una entrevista con LAM (América TV) el martes.

Han pasado seis meses desde que Lotocki fue detenido por orden de la justicia, que decretó su prisión preventiva por “homicidio con dolo eventual” en relación a la muerte de Cristian Zárate.

Fernández contó cómo conoció a Lotocki: «Lo conocí ese día. No sabía quién era. Me citaron para controlar un postoperatorio». Explicó que cuidó a Zárate en el postoperatorio y detalló las múltiples cirugías que Lotocki le realizó en un centro que no estaba habilitado para ello.

Describió los procedimientos quirúrgicos realizados por Lotocki: «Demasiados procedimientos quirúrgicos en el cuerpo: le lipoaspiró el abdomen, los flancos, el dorso, injertó grasa en los glúteos, en los brazos, en los hombros». Además, dijo que Zárate pasó una noche con dolor y molestias, sentado sobre una gran cantidad de grasa inyectada en los glúteos

La doctora Fernández también expresó su opinión sobre Lotocki: «Pienso que es un psicópata y un asesino. Pienso también que hay un vacío legal que hay que estudiarlo muy bien, porque cualquier médico no se puede poner a hacer ese tipo de cirugías sin estar preparado. Imagínate que nosotros para formarnos como médicos cirujanos nos cuesta como once años».