Misiones acumuló en el primer trimestre del año una caída de $63.784 millones en el envío de fondos desde la Nación

En el primer trimestre del año, Misiones sufrió una pérdida de $63.784 millones de recursos provenientes de la coparticipación federal, otras transferencias automáticas y transferencias no automáticas. Esa cifra representa casi el 6% del Presupuesto provincial.

En el primer trimestre de este año, las provincias mostraron caídas en la recepción de fondos por coparticipación federal y otras transferencias automáticas a partir de la escalada inflacionaria, la caída de la recaudación por la recesión económica y la merma recaudatoria por modificaciones en el Impuesto a las Ganancias, a lo que se suman los recortes históricos en el envío de transferencias no automáticas, que se redujeron al mínimo, con caídas superiores al 80%.

Estos factores generaron que, a nivel consolidado de las 23 provincias y CABA, se estima una pérdida de recursos del orden de los $2 billones de pesos durante el primer trimestre del año en relación con igual período del 2023. Para el Norte Grande, la perdida de recursos se estima en el orden de los $673.942 millones, que equivale al 5,8% de los ingresos presupuestados por las diez provincias que conforman la macrorregión.

En el caso de Misiones, la pérdida de recursos acumulada durante el primer trimestre de este año es de $63.784 millones de pesos. Esa caída de recursos representa casi un 6% del Presupuesto provincial vigente.

Estas cifras ubican a su vez a Misiones entre las cinco más afectadas en relación a su Presupuesto de las diez que confirman la región del Norte Grande, y por encima del promedio regional. Las cuatro con mayor incidencia porcentual son La Rioja, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. En cuanto a pérdida de recursos absolutos, Misiones se ubica séptima, o lo que es lo mismo, entre las cuatro menos afectadas.

Las que más recursos perdieron

El hecho de que el Chaco tenga la cuarta mayor asignación de recursos por coparticipación según la ley vigente de distribución genera también que sea la que mayores recursos perdió en estos tres meses. Pero además, al haber sido una provincia altamente beneficiada años previos con envíos extracoparticipables, también generó que el recorte de este año haya impacto de manera muy fuerte.

Así, el Chaco se muestra como la provincia que sufrió la mayor pérdida de recursos en el Norte Grande en términos absolutos: a precios de 2024, la pérdida para la provincia se estima en alrededor de $ 108.194 millones, y de ese total, el 69% corresponde a envíos automáticos. En relación con el presupuesto de recursos provincial para el año en curso, dicha perdida equivale al 6,5%.

La provincia que exhibe la segunda mayor pérdida en lo que va del 2024 es Tucumán, con un total de $ 83.398 millones, y el 84,6% responde a transferencias automáticas. Dicha perdida equivale al 5,2% del presupuesto provincial vigente.

El podio se completa con Santiago de Estero, con una pérdida estimada en $ 72.065 millones (84,9% son por envíos automáticos), equivalente al 6,8% de su presupuesto.

Ahora bien, si se considera la pérdida de recursos no en función a los valores absolutos sino en su equivalencia con los presupuestos provinciales, la provincia más afectada en el Norte Grande es La Rioja: acumula una pérdida de $ 54.278 millones, de los cuales solo el 55,4% corresponde a transferencias automáticas y el restante a las no automáticas, principalmente explicado por la no recepción de los recursos por compensación que año a año recibía la provincia y que estaban estipulados en el presupuesto nacional.

La pérdida riojana equivale al 7,1% del presupuesto de recursos de la provincia, siendo así la que más recursos en relación con su presupuesto perdió hasta el momento.

En segundo y tercer lugar quedan Santiago del Estero y Chaco, que ya se mencionó previamente, con 6,8% y 6,5% de sus presupuestos respectivamente.

Por su parte, Catamarca y Jujuy son las provincias hasta el momento menos afectadas, con pérdidas de recursos equivalentes al 4,4% y 5,1% de sus presupuestos.