Jorge Lanata denunciará a Javier Milei por calumnias e injurias

El periodista lo anunció en su programa de radio, tras un fuerte mensaje del Presidente a través de las redes sociales.

En su programa de radio Lanata sin filtro (Radio Mitre), el periodista Jorge Lanata anunció que va a denunciar al presidente Javier Milei por calumnias e injurias luego de que el mandatario lo cuestionara en redes sociales.

El jefe de Estado había criticado en duros términos una opinión del periodista acerca del funcionamiento del Comité de Crisis que implementó el Gobierno tras el conflicto entre Israel e Irán.

“Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró, dando así comienzo a la reunión formal del CC. Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?”, había expresado Milei en sus redes.

El Presidente había encabezado este domingo una reunión del Comité de Crisis en la Casa Rosada, de la que participó todo su Gabinete, para definir acciones y evaluar la situación en Medio Oriente.

“La Argentina respalda enfáticamente al Estado de Israel en defensa de su soberanía”, había dicho el vocero presidencial, Manuel Adorni, en un mensaje grabado que se difundió al finalizar el encuentro.

La reunión, que duró poco menos de una hora y media, comenzó con una intervención del embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, que explicó cómo fueron los ataques de Irán.

Qué dijo Jorge Lanata cuando anunció que demandará a Javier Milei por calumnias e injurias

Frente a lo que expresó el mandatario, el periodista se mostró sorprendido y, al leer el mensaje, le contestó al Presidente. “Tenemos una noticia que van a levantar todos los portales. Acaba de tuiter el Presidente”, aseguró y repasó el comentario que Milei había hecho en sus redes sociales.

Sin vueltas, Lanata expresó que la situación la va a revisar con sus representantes legales para saber qué hace. “Lo vamos a analizar con mi abogada y mi abogado, pero si llegamos a esa conclusión yo le voy a iniciar una demanda al Presidente por calumnias e injurias”, remarcó.

El conductor agregó: “A ver si así por lo menos aprende a no insultar con libertad. Porque me parece que él no puede decir que uno recibe sobres a menos que tenga la prueba. Sea el presidente de las Naciones Unidas o el presidente de la Argentina. Entonces nos encontraremos en Tribunales con el Presidente y veremos si él lo puede sostener”, cerró Lanata.

